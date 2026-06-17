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Ludovic Orban pune cruce Guvernului Veștea: Nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi. Ce calcule a făcut fostul președinte PNL

Ludovic Orban pune cruce Guvernului Veștea: Nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi. Ce calcule a făcut fostul președinte PNL
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Într-o postare publică pe Facebook, Ludovic Orban pune cruce Guvernului Veștea. Fostul președinte PNL a susținut că un guvern condus de Adrian Veștea nu ar avea nicio șansă să obțină voturile necesare pentru a putea fi învestit.

Adrian Veștea necesită 233 de voturi de încredere pentru a fi învestit. Ludovic Orban susține, însă, că acesta nu ar avea nicio șansă să obțină acele voturi. Fostul președinte PNL a explicat, în continuare, care este motivul.

Mesajul lui Ludovic Orban

Ludovic Orban susține că guvernul propus de Adrian Veștea nu poate obține majoritatea necesară pentru învestire. El afirmă că mai multe partide parlamentare au anunțat deja că vor vota împotrivă, ceea ce ar asigura un număr suficient de voturi pentru respingerea cabinetului.

„Guvernul PSD condus de Veștea nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestitură. Vă explic simplu. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au decis în forurile statutare că nu votează pentru învestirea guvernului. Numărul total de parlamentari al acestor partide este 75 ( PNL ) + 59 ( USR ) + 31 ( UDMR ) + 90 ( AUR ) + 16 ( SOS ) = 271. În afara parlamentarilor acestor partide există cel puțin 5 parlamentarri care nu votează investirea guvernuolui. Deci avem 276 de parlamentari contra învestirii”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

„Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică…parlamentară”

Ludovic Orban susține că șansele de învestire ale guvernului Veștea sunt minime, chiar și în cazul unor voturi „defectate”. El apreciază că numărul parlamentarilor care ar putea încălca deciziile partidelor este insuficient pentru obținerea majorității. Fostul premier îi cere lui Nicușor Dan să renunțe la această variantă și să reia consultările politice pentru găsirea unei soluții de guvernare.

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Adrian Veștea

„Admit că există posibilitatea de a apărea defecțiuni pe care le-am analizat forte atent. Pentru a reuși învestirea este nevoie ca 44 de parlamentari să dezerteze, ceea ce este imposibil după evaluarea mea. USR și UDMR nu pierd niciun vot. Există posibilitatea ca un număr de parlamentari PNL să încalce decizia PNL și să voteze chiar dacă știu că vor fi excluși și își vor încheia cariera politică. Evaluarea mea este la maxim 16 parlamentari PNL. Părerea mea este că riscul ca AUR să aibă defecțiuni este infim. Maxim 3,4 voturi. Iar de la SOS nu știu de nimeni care este dispus să defecteze.

Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică…parlamentară. Ca atare, domnule președinte, încheiați imediat și acest nou episod de serial horror în care ați fost actorul principal, pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-ați scris dumneavoastră. Cereți-i lui Veștea să își depună mandatul și declanșați o nouă rundă de consultari cu partidele parlamentare pentru a identifica soluțiile posibile pentru depășirea acestei crize politice declanșate de PSD”, a mai notat Ludovic Orban.

În cursul zilei de ieri, fostul președinte PNL i-a cerut lui Nicușor Dan să-l revoce pe Adrian Veștea ca premier desemnat. De altfel, acesta i-a solicitat președintelui să să inițieze o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Vezi AICI mesajul.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

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