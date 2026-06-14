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Patrick Andre de Hillerin i-a dedicat o poezie lui Bolojan. I-a făcut și o statuie cu AI

Patrick Andre de Hillerin i-a dedicat o poezie lui Bolojan. I-a făcut și o statuie cu AI
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Patrick Andre de Hillerin a scris un pamflet în versuri, pe Facebook, la adresa lui Ilie Bolojan, un portret satiric al acestuia și al perioadei petrecute în fruntea Executivului. Jurnalistul i-a construit premierului demis și o statuie din aur cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a realizat un pamflet savuros care sugerează distanța dintre imaginea de lider a lui Ilie Bolojan și rezultatele reale atribuie acestuia.

„Măria Ta, slăvite Bolojan”

Prima strofă reflectă ideea unui început de mandat marcat de încredere și siguranță, pusă în contrast cu trecerea timpului.

„Măria Ta, slăvite Bolojan,
Aproape c-a trecut un an
De când pășeai încrezător
Și te-ncruntai la viitor,
Crezând că nu ești efemer
În funcția de premier”.

Măria Ta, slăvite nea Ilie,
Ți se întoarce-n bot o m**e
Pe care-oricum, cred că știai,
N-aveai în veci cu ce s-o dai
Oricât în c***l tău de orădean
te umezea Gabriel cel Liicean”.

„Un înfâmfat de-a dreptul pueril”

Următoarea parte a satirei face referire la imaginea publică a lui Ilie Bolojan, „un îngâmfat de-a dreptul pueril”, iar Patrick Andre de Hillerin subliniază că această încredere ar fi fost bazată pe validare superficială, prin „like-uri de la Kensington”. Ultima parte a strofei mută critica spre ideea de susținere cumpărată.

„Măria Ta, slăvite domn Gavril,
Un îngâmfat de-a dreptul pueril,
Chiar ai crezut că ești beton
Cu like-uri de la Kensington?
Sperai că-ți cumperi un popor
Cu milioanele APTOR?”

Penultima strofă conturează ideea declinului politic și a izolării în interiorul propriului partid. Jurnalistul sugerează că sprijinul electoral al lui Bolojan este în scădere, iar sintagma „Singur în Modrogan cu Ciucu” face trimitere la sediul central al PNL în care doar primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, îl mai susține.

„Măria Ta, mai stai pe-aici,
Să vezi procentele, că-s mici.
Și să te-agiți, precum năucu’,
Singur în Modrogan cu Ciucu.
Să realizați voi doi, uimiți,
Că „brătienii nu-s uniți”.

„Adio, domnul nea Ilie”

În ultima parte din pamflet, Patrick Andre de Hillerin își ia rămas-bun de la Ilie Bolojan, căruia îi recomandă să se întoarcă la Primăria Oradea. Finalul sintetizează mesajul central al poeziei prezentat ca un eșec politic și o dezamăgire publică.

„Adio, domnul nea Ilie,
Întoarce-te la primărie.
Sau, dacă-ți pare de c***t,
Mai freacă menta prin Senat.
Ne-ai d***n bot aproape-un an,
Adio, domnul Bolojan!”

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