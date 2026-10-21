Petrișor Peiu, avertisment pentru PNL și USR: „Va fi foarte greu să convingă pe cineva ca sunt în opoziție”

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a comentat, la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache„, reconfigurarea scenei politice, după învestirea Guvernului Luca Niculescu, în contextul în care PNL și USR au trecut în opoziție. Potrivit lui Peiu, este puțin probabil ca liberalii și USR-iștii să capete credibilitate din această nouă postură, având în vedere că PNL a convenit să nu depună moțiune de cenzură împotriva Cabinetului și s-a angajat să voteze „orice lege care nu contravine traiectoriei deficitului bugetar” .

Trecerea în opoziție a PNL-ului și a USR-ului ridică multe semne de întrebare, în opinia lui Petrișor Peiu, numărul doi în partidul AUR, formațiune care se află în opoziție încă de la înființare.

„Va fi foarte greu pentru USR-iști, PNL-iști și UDMR-iști, să convingă pe cineva că sunt în opoziție”, a declarat Peiu.

„Nu vor depune moțiune de cenzură”

Prim-vicepreședintele AUR a argumentat că liberalii nu numai că au votat învestirea noului Guvern, în loc să ceară anticipte, așa cum a făcut-o George Simion în ziua votului de învestitură, ci, alături de UDMR, au semnat un acord de susţinere de a nu depune moțiune de cenzură împotriva actualului Cabinet.

„Nu numai că l-au votat, vor vota legea de rectificare a bugetului, vor vota legea bugetului pe 2027, s-au angajat la asta, nu vor depune moțiune de cenzură”, a precizat Petrișor Peiu.

„Și-au pus o prevedere care le permite să voteze orice altă lege care nu contravine traiectoriei deficitului bugetar”

Mai mult, liberalii, din postura unui partid de opoziție, s-au angajat să voteze „orice altă lege care nu contravine traiectoriei deficitului bugetar„. Amintim că Bolojan, înaintea învestitii Guvernului Niculescu a propus viitorului Cabinet să mențină un deficit în jur de 6%. De asemenea, USR-iștii au girat necondiționat măsurile impuse de Ilie Bolojan, astfel că nu este exclus ca USR-iștii să voteze în Parlament măsurile care mențin direcția fostei guvernări.

„Și-au pus o prevedere care le permite să voteze orice altă lege care „nu contravine traiectoriei deficitului bugetar”, am încheiat citatul cu „traiectoria”, orice ar însemna asta”, a mai declarat Peiu. „Greu să convingă pe cineva că vor fi în opoziție”, a concluzionat jurnalistul Ionuț Cristache.

România are un Guvern cu puteri depline, după aproape șase luni de criză politică

După aproape sașe luni de criză politică, 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Guvern cu puteri depline.

Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său, cu 280 „pentru”și 58 „împotrivă”. După ce a fost învestit oficial, Luca Niculescu și echipa sa de miniștri au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni