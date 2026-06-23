Petrișor Peiu explică de ce criza politică va fi de durată, după ce Guvernul Veștea a fost respins în Parlament

Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu a explicat de ce criza politică va fi de durată, după ce Guvernul Veștea a fost respins în Parlament. Vă readucem în atenție faptul că noul „Cabinet Veștea” a fost respins în Parlament, luni seara, după ce nu s-au acumulat voturile necesare. Acesta necesita 233 de voturi.

Petrișor Peiu afirmă că respingerea Guvernului Veștea accentuează instabilitatea politică. Liderul senatorilor AUR consideră că actuala criză s-ar putea prelungi până în 2028, dacă nu vor fi organizate alegeri anticipate. Liderul senatorilor AUR susține că actuala criză politică impune o schimbare de abordare din partea partidelor. El afirmă că negocierile de culise trebuie abandonate și consideră că actuala configurație parlamentară nu permite formarea unei majorități stabile pe termen lung.

Guvernele viitoare, spune el, ar putea funcționa doar temporar și în jurul unor obiective limitate.

Petrișor Peiu afirmă că politica are nevoie de mai multă transparență și onestitate față de alegători. Liderul senatorilor AUR mai precizează că negocierile informale nu mai sunt o soluție. El l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, acuzând lipsa dialogului cu opoziția și avertizând asupra accentuării tensiunilor politice.

Care sunt concluziile lui Petrișor Peiu

„Politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate!

„Asta mai presus de-orice: nu te minţi pe tine însuţi/ Căci, aşa cum noaptea urmează după zi/ Nu vei putea nici altora necredincios să fii. (”This above all: to thine own self be true,/And it must follow, as the night the day,/ Thou canst not then be false to any man”) – îl învață Polonius pe fiul său Laertes în Hamlet.

Concluzii:

Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine și va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând;

În acest conflict puternic , majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente;

A trecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale;

A trecut și vremea politicienilor „combinatori”, sforari, de genul Ciolacu sau Veștea;

Fără alegeri anticipate, nu pot fi imaginate decât majorități pe termen scurt (max 6 luni), cu obiective clare și puține;

Dacă Nicușor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR și USR vor continua să ignore și să jignească opoziția, vor pierde nu doar alegerile viitoare sau guvernarea viitoare ( pe care oricum nu le mai pot câștiga), ci și orice urmă de aparență democratică”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook