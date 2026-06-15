În deschiderea ședinței PNL, care are loc în cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, facțiunea politică a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD. Mai mulți membri de partid au adus în atenție acest aspect în postările publice de pe Facebook.

În cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, are loc ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL. Ședința a fost convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta a fost desemnat de Nicușor Dan în poziția de premier, duminică, 14 iunie 2026. În deschiderea acestei ședințe, PNL a reconfirmat cu 39 de voturi rezoluția de a nu mai face face guvern cu PSD.

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Voturi în deschiderea ședinței PNL

În acest sens, membrii PNL au votat în felul următor:

30 de voturi „pentru”

10 voturi „împotriva”

5 abțineri

„Pentru a vedea unde suntem, vă supun din nou votului reconfirmarea deciziilor anterioare ca soluția politică pe care o propune PNL să NU ne ducă la o înțelegere cu PSD. În funcție de acest vot ne setăm discuțiile. Cine e de acord să ne reconfirmăm deciziile?”, a spus Ilie Bolojan, atunci când a cerut votul.

Printre cei care au anunțat public despre modul în care au votat liberalii se numără Gheorghe Falcă, precum și Robert Sighiartău și George Rîpă.

Înainte ca ședința PNL să înceapă, Ilie Bolojan a fost asaltat de reporteri, dar nu a dorit să facă declarații. Conform unor informații din interiorul partidului, Ilie Bolojan ar fi dorit ca Veștea să fie îndepărtat imediat din facțiune. Miza ar fi fost limitarea timpului de negociere al premierului desemnat. Totuși, procedura nu poate fi accelerată, deoarece excluderea unui prim-vicepreședinte din partid durează cel puțin 15 zile.