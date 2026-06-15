🚨 A început Marea Confruntare. Bolojan încearcă să-l „execute” pe Veștea. PNL a reconfimat că nu face guvern cu PSD

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Ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, este în plină desfășurare. Veștea a fost desemnat, pe nepusă masă pentru Ilie Bolojan, premier de către președintele Dan și PNL a declanșat deja procedura de excludere a acestuia din partid. Doar că nu va fi ușor. Gândul prezintă toate datele problemei și procedura statutară prin care Veștea poate fi exclus.

Ilie Bolojan a fost asaltat de reporteri, dar nu a făcut declarații. Liderul PNL a preferat să nu dea absolut niciun detaliu presei înainte de ședința PNL.

Adrian Veștea, protejat de statutul PNL în cursa pentru Palatul Victoria

Strategia privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a ținut cont în mod direct de poziția pe care acesta o ocupă în conducerea PNL. Veștea este unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai formațiunii, iar această calitate face ca o eventuală excludere a sa să fie mult mai dificilă și să necesite timp.

Potrivit informațiilor din interiorul partidului, Ilie Bolojan ar fi dorit îndepărtarea imediată a lui Veștea din PNL, intenție pe care a sugerat-o și în prima declarație făcută după desemnare. Scopul ar fi fost ca premierul propus să nu dispună de timpul necesar pentru a purta negocieri politice. Procedura nu poate fi însă realizată rapid, întrucât eliminarea din partid a unui prim-vicepreședinte presupune un interval de cel puțin 15 zile.

În paralel, alte surse liberale descriu o operațiune rapidă, comparată cu un „blitzkrieg”, prin care susținătorii lui Adrian Veștea ar încerca să strângă voturile necesare învestirii sale. Sursele Gândul afirmă că acesta ar urma să ajungă în Parlament până miercuri, împreună cu lista viitorilor miniștri și programul de guvernare. Graba ar avea rolul de a anticipa reacția grupării conduse de Ilie Bolojan și de a-i limita posibilitatea de reorganizare.

Înlăturarea lui Veștea, o procedură dificilă

Ultima revizuire a statutului PNL a stabilit că un prim-vicepreședinte poate fi exclus numai prin intermediul unui congres extraordinar. Prin urmare, o asemenea decizie nu poate fi adoptată printr-o simplă hotărâre a conducerii partidului, ci presupune declanșarea întregii proceduri statutare și convocarea congresului. Este vorba de articolul 31 din Statutul PNL, care se referă la sancționarea membrilor aleși în Congres, fiind vorba inclusiv de prim-vicepreședinții partidului.

Sursa: Statutul PNL

Pentru aprobarea excluderii este necesară o majoritate de 50% plus un vot. În cazul lui Adrian Veștea, ar fi nevoie de 28 de voturi. Convocarea congresului ar dura însă aproximativ 15 zile, ceea ce face practic imposibilă îndepărtarea sa într-un interval foarte scurt.

Până la finalizarea procedurii, Veștea își păstrează statutul de membru PNL și poate purta negocieri cu PSD pentru constituirea unui guvern politic, susțin sursele Gândul.

Scenariile politice luate în calcul

În interiorul PNL, dar și la nivelul președintelui Nicușor Dan, calculele ar viza formarea unei coaliții PSD–PNL, la care s-ar putea alătura și USR, în funcție de modul în care vor evolua discuțiile.

Timpul disponibil este foarte scurt, iar sursele descriu operațiunea drept un „blitzkrieg” politic. Adrian Veștea ar urma să prezinte Parlamentului, cel mai probabil până miercuri, atât componența Cabinetului, cât și programul de guvernare. Obiectivul ar fi obținerea rapidă a unei majorități, înainte ca Ilie Bolojan să își poată regrupa susținătorii și să consolideze poziția propriei tabere în partid.

Desemnarea care l-a surprins pe liderul PNL

Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără ca Ilie Bolojan să fie anunțat în prealabil. Liderul liberal a interpretat hotărârea ca pe un „act ostil” și ca pe o tentativă evidentă de divizare a PNL.

De cealaltă parte, Veștea a declarat că urmărește constituirea unui Executiv politic și că va deschide negocieri cu formațiunile democratice.

Nominalizarea sa a fost gândită inclusiv prin raportare la regulile interne ale Partidului Național Liberal. Veștea nu este doar un membru obișnuit al conducerii, ci ocupă una dintre funcțiile de prim-vicepreședinte, obținută prin vot la Congresul PNL din iulie 2025. Poziția îi asigură o protecție statutară considerabilă, deoarece Ilie Bolojan nu îl poate elimina rapid printr-un vot desfășurat exclusiv în Biroul Politic Național.

Veștea se apropiase deja de gruparea liberalilor favorabili revenirii la negocieri. După căderea Guvernului Bolojan, acesta a susținut continuarea guvernării împreună cu partidele proeuropene. Poziția sa a intrat în contradicție cu direcția impusă de Ilie Bolojan, care anunțase încetarea colaborării cu PSD.

În consecință, numirea lui Adrian Veștea nu declanșează doar competiția pentru instalarea unui nou Cabinet, ci și o confruntare internă pentru controlul PNL. Veștea încearcă să obțină funcția de prim-ministru înainte ca Bolojan să găsească o modalitate de a-l înlătura din jocul politic.

Rapiditatea cu care premierul desemnat va reuși să construiască o majoritate parlamentară poate hotărî atât soarta viitorului Executiv, cât și raportul real de putere din interiorul Partidului Național Liberal. Principala miză este acum obținerea cât mai repede a votului de învestitură, în special prin atragerea parlamentarilor PNL.