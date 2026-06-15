PNL decide azi excluderea lui Adrian Veștea din partid pe motiv de trădare. La ce oră are loc reuniunea solicitată de Ilie Bolojan

Biroul Politic Național al PNL se reunește astăzi, la ora 17:00, la solicitarea președintele partidului Ilie Bolojan, pentru a discuta despre poziția partidului față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern, dar și despre excluderea lui Adrian Veștea. La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii municipiu reședință de județ și președinții CJ care nu sunt membri BPN.

Biroul Politic Național și Biroul Politic Executiv urmează să se întâlnească în Parlament, acolo unde a avut loc și precedentul BPN. Adrian Veștea a fost desemnat premier duminică dimineață de președintele Nicușor Dan, însă fără ca șeful statului sau Veștea să se fi consultat cu PNL.

Bolojan, luat prin surprindere de Veștea

Liderul PNL a calificat decizia președintelui Nicușor Dan drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului.

„Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a scris Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook.

În acest context, Bolojan a anunțat convocarea de urgență a Biroului Politic Național al PNL, organism care urmează să stabilească poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea și față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern.

Veștea se așteaptă la unanimitate la ședința PNL

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat duminică la România TV că se așteaptă la „unanimitate” la ședința de luni din PNL, deși majoritatea liderilor din partid l-au acuzat public de trădare, iar unii au cerut chiar excluderea sa din partid.

Veștea a explicat că majoritatea parlamentară de care are nevoie pentru a trece, minimum 233 de voturi, a fost evalută de Nicușor Dan și Eugen Tomac.