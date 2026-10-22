PNL, prima reacție după ce CCR a admis sesizarea privind conflictul constituțional dintre Guvern și Parlament în cazul Ordonanței SAFE

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a comentat decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a admite sesizarea privind conflictul juridic de natură constituțională dintre Guvern și Parlament în cazul Ordonanței SAFE. Liberalul susține că autorii actului normativ trebuie să găsească soluții pentru a evita pierderea fondurilor alocate prin acest program și atrage atenția că SAFE nu se rezumă la contractele cu Rheinmetall.

„Cei care au emis această ordonanță,că nu a emis-o Ilie Bolojan, vor trebui să găsească soluții, ca să nu pierdem banii din SAFE. Există un premier, există ministru al Apărării. Programul SAFE nu înseamnă numai Rheinmetal. Dacă PSD și AUR ar fi niște partide responsabile, nu am fi avut un guvern căzut. De ce au votat în Parlament legea de adoptare a SAFE. Vom vedea care vor fi discuțiile și cum va decurge speța. Eu nu sunt jurist, nu știu efectele juridice ale speței și deciziei de astăzi”, a declarat Ionel Bogdan, la Antena 3 CNN.

CCR a admis sesizarea lui Sorin Grindeanu

Curtea Constituțională a admis joi, 22 octombrie, sesizarea formulată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, prin care a fost reclamat un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. Disputa vizează adoptarea Ordonanței de urgență nr. 38/2026 de către Cabinetul condus de Ilie Bolojan.