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Ponta: „De luni nu mai avem deloc Guvern! Îi pasă cuiva?”

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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a explicat de ce, în opinia sa, Guvernul s-a grăbit să semneze toate contractele din programul SAFE. Fostul premier a atras atenția asupra faptului că urmează să expire termenul prevăzut de Constituție, de 45 de zile, iar Guvernul va rămâne fără miniștrii interimari, puși în funcții după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan.

Victor Ponta a transmis că, în acest punct, Guverul demis nu poate adopta ordonanțe de urgență, iar fără avizul ministerului Justiției nu se va putea adopta nici măcar o hotărâre de guvern sau un memorandum. De altfel, Ponta subliniază că ministerele respective nu mai pot acorda nici salariile si nu se mai pot plăti facturile.

”Este foarte clar! Începând de luni, 8 iunie (adică peste câteva zile), Guvernul României nu mai are deloc miniștri la Justiție, Muncă, Transporturi și Sănătate. Expiră termenul maxim prevăzut de Constituție, de 45 de zile, în care aceste funcții pot fi exercitate interimar de un alt ministru.
Nu este aceeași situație cu premierul și miniștrii demiși prin moțiune de cenzură – aceștia rămân în funcție până la numirea noului Guvern. Însă interimarii desemnați în locul celor care și-au dat demisia pot exercita funcția pentru maximum 45 de zile.
Din punct de vedere legal, lucrurile sunt foarte clare!
Guvernul demis nu poate adopta ordonanțe de urgență. Dar, fără avizul ministrului Justiției, nu se poate adopta nici măcar o hotărâre de guvern sau un memorandum. În plus, la ministerele respective nu se mai pot acorda salariile și nici nu se mai pot plăti facturile.
De aceea s-au grăbit să semneze, în mod fraudulos, toate contractele din programul SAFE – singurul lor interes real!
De luni nu mai avem deloc Guvern!
Îi pasă cuiva”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

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