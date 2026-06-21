Ponta îl compară pe Ciucu cu Dragnea: Îi aduc aminte de unde a început „Dosariada”

Victor Ponta a făcut un comentariu acid pe Facebook legat de discursul lui Ciprian Ciucu, aflat sub presiunea unui dosar DNA și în centrul turbulențelor din PNL, după ce liderul liberal a invocat de la tribuna Congresului „abuzurile sistemului” pentru a explica asaltul asupra partidului și căderea guvernării Bolojan. El a făcut o analogie între afirmațiile primarului Capitalei despre „abuzurile sistemului” și cele ale fostului lider PSD, Liviu Dragnea.

După un Congres al PNL marcat de epurări interne, cereri de demisie și o repoziționare agresivă a noii conduceri, Ponta mută disputa din registrul de partid în cel al dublei măsuri. El atrage atenția că liderii liberali care au legitimat ani la rând „lupta anticorupție” și mecanismele de putere din jurul DNA invocă acum, prin vocea lui Ciucu, exact narativul pe care îl ridiculizau când era folosit de adversarii lor politici.

Ponta îi amintește lui Ciucu de unde a început „Sistemul” și „Dosariada”

Comentariile lui Ponta vin după ce Ciprian Ciucu, recent demisionat din funcția de vicepreședinte PNL și mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, a ținut un discurs pe care l-a dorit mobilizator, duminică, pe scena Congresului PNL. Recent anchetat de DNA sub acuzația de mită în formă continuată, edilul Capitalei a găsit vinovatul pentru criza profundă din partid: sistemul.

„Înainte de Ciucu, cel care a vorbit despre „abuzurile Sistemului”, folosind exact aceleași idei și cuvinte, a fost Liviu Dragnea.

Doar că, pe atunci, colegii din PNL ai lui Ciucu și echipa #rezist a Oanei Gheorghiu, Pâslaru, Sighiartău & Co. aplaudau de mama focului „lupta anticorupție”.

Când m-a chemat pe mine Kovesi la DNA, ca să îi facă lui Iohannis „Guvernul lui”, toate focile și hashtagii grohăiau de fericire.

Dar, pentru că este vorba despre Ciprian Ciucu, simt nevoia să îi aduc aminte de unde a început „Sistemul” și „Dosariada” în România.

În 2005, „Mama Anticorupției”, Monica Macovei, a inventat dosarele ca să îl scape pe președintele de atunci, Băsescu, de Adrian Năstase. După aceea, „nepoata Anticorupției”, Laura Codruța Kovesi, i-a făcut dosare lui Ponta ca să își arate credința față de Iohannis.

Știu că „focile” nu înțeleg, dar oamenii văd și vomită de atâta ipocrizie!”, a scris Ponta pe Facebook.

Ciucu: „Sistemul a ales să pună presiune pe PNL”

Ciucu a susținut că „sistemul nu participă la alegeri”, sugerând existența unor mecanisme de influență care acționează dincolo de votul propriu-zis. Discursul său a fost aplaudat la scenă deschisă, iar sala s-a ridicat în picioare.

„Când noi eram concentrați pe guvernare, alții – inclusiv din PNL – complotau. Cum am ajuns noi aici? E un congres care vine în urma faptului că Sistemul a ales să pună presiune pe PNL. De ce? Pentru că PNL își regăsise independența, iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil și trebuie adus la ordine. PSD e deja la ordine. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD.

De 6 luni, PNl e sub asalt, și în ultimele două luni e și mai mult sub asalt.

Din păcate, nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții își aparțin. Nu toate partidele își aparțin”, a declarat Ciucu.

El a adăugat că nici premierul desemnat „nu își aparține”.

Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal, desfășurat duminică, 21 iunie 2026, în București, l-a reales pe premierul Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului, cu 1.769 de voturi exprimate, reprezentând 96% din totalul voturilor exprimate de delegații prezenți la eveniment.

Ilie Bolojan a candidat și a fost ales pe baza moțiunii „Modernizare cu Rădăcini”, împreună cu o echipă din care fac parte: Dan Motreanu (prim-vicepreședinte), Robert Sighiartău (secretar general), Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu, Gabriela Horga, Alexandru Muraru, Siegfried Mureșan, Dragoș Pîslaru, Ioan Popa și Florin Roman (vicepreședinți).