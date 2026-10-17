Președintele Nicușor Dan a discutat cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și despre candidatura României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a salutat sprijinul exprimat de Franța pentru siguranța navigației în regiune. Întâlnirea are loc însă și într-un context în care la Buucrești este a 163-a zi de criză politică și președintele l-a desemnat premier pe Luca Niculescu, a patra încercare, fost ambasador al României la Paris și cu relații foarte bune în Franța. La întâlnire a participat și Dacian Cioloș.

„Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a precizat că i-a prezentat liderului francez îngrijorarea României față de atacurile cu drone care au vizat nave comerciale în Marea Neagră. În acest context, el a apreciat solidaritatea Franței și sprijinul Parisului pentru protejarea navigației maritime.

Franța a condamnat atacurile asupra navelor comerciale

Întâlnirea are loc după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei. Incidentele au provocat victime și au ridicat noi semne de întrebare cu privire la siguranța transportului maritim în regiune.

Franța a condamnat atacurile și a exprimat solidaritate deplină cu România și Bulgaria. Ministerul francez de Externe a avertizat că intensificarea loviturilor asupra navelor comerciale reprezintă o amenințare pentru securitatea europeană și a NATO.

La finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Nicușor Dan a declarat că Franța s-a oferit să ajute România cu echipamente pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea celor comandate prin programul european SAFE.

Candidatura României la conducerea Francofoniei

Un alt subiect al discuției dintre cei doi președinți a fost candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Am continuat, de asemenea, discuțiile noastre privind candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei”, a scris Nicușor Dan pe X.

Pentru București, această candidatură reprezintă un obiectiv diplomatic important, iar discuțiile cu liderii statelor membre pot contribui la obținerea sprijinului necesar.