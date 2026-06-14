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AUR critică haosul de pe scena politică, după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Ce spune partidul lui Simion

AUR critică haosul de pe scena politică, după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Ce spune partidul lui Simion
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Reprezentanții AUR au avut o primă reacție, după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Facțiunea condusă de George Simion transmite că România „se află într-un moment de mare cumpănă”, iar numirea noului premier „nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem”.

Reprezentanții AUR au susținut că este o „propunere intempestivă” și că „democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024”.

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„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă”

AUR susține că Parlamentul nu trebuie să fie subordonat Președinției. În cazul unui blocaj politic, soluția este organizarea de alegeri anticipate. Formațiunea afirmă că va purta discuții cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție democratică. De altfel, Alianța pentru Unirea Românilor susține că „va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale”. AUR afirmă că se opune oricărei tentative de concentrare a puterii în stat și acuză derapaje de la principiile democratice. Formațiunea susține, totodată, că valorile europene sunt încălcate chiar de cei care declară că le apără.

„Alianța pentru Unirea Românilor constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024.

Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem.

Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate.

AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement.

Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță”, a transmis AUR.

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