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Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a propus premier: „Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui”

Olga Borșcevschi
Sorin Grindeanu, acuzații dure la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan / Foto - Mediafax
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că partidul pe care îl conduce a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier. Șeful PSD afirmă că partidul „va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare” și a respins ideea USR, de a exista o nouă rotativă guvernamentală.

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Unanimitate în PSD pentru Grindeanu premier

„România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte, după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie rapid de un Guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor, în clasa politică este zero în acest moment. Toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a anunțat oficial că PSD l-a propus prim-ministru.

„Vom avea o echipă de negociere care să discute cu partidele politice draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale, legate de prioritățile pe termen scurt și mediu și respectarea cifrelor de deficit și nu de condiții puse PSD. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un Guvern, PSD nu se va teme și nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a adăugat liderul social-democrat.

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