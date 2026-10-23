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Primarul Ciucu aduce vești proaste pentru bucureșteni în pragul anotimpului rece. Ce spune despre termoficarea pe timp de iarnă: „Probleme vor mai fi încă 15-20 de ani. Să nu-i mai mințim pe oameni”

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că la iarnă ar putea apărea noi probleme cu sistemul de termoficare din București.

Totodată, Ciprian Ciucu a declarat că probleme vor mai fi încă 15-20 de ani de acum încolo. Să nu-i mai mințim pe oameni, a transmis Ciucu, potrivit Mediafax.

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Edilul a făcut afirmațiile vineri în cadrul unui interviu acordat postului Digi 24.

Ciucu a avertizat că sistemul de termoficare se va confrunta cu probleme în următoarea iarnă.

„În această iarnă pot să apară probleme”, a spus primarul Ciprian Ciucu. El a adăugat că acestea pot fi provocate de rețelele vechi și de compania Elcen, care ar putea avea probleme în menținerea apei la o temperatură optimă.

Ciucu spune că vom mai avea probleme încă 15-20 de ani

Ciprian Ciucu i-a avertizat pe bucureșteni că probleme vor fi și în viitorul mai îndepărtat.

„Probleme vor mai fi încă 15-20 de ani. Să nu-i mai mințim pe oameni (…) Lucrări tot vor fi (…) cine spune că se poate rezolva rapid minte pur și simplu”, a explicat Ciprian Ciucu.

Mai mult, Ciucu a spus că peste două decenii ar putea fi nevoie de lucrări la sistemele modernizate acum.

Primarul vine însă și cu o veste bună, anume că facturile bucureștenilor pentru căldură și apă caldă vor rămâne neschimbate cel puțin la iarnă.

166 de blocuri fără apă în Sectorul 4

Totul, în contextul în care Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat vineri întreruperea temporară a furnizării agentului termic în Sectorul 4 al Capitalei. Lucrările de modernizare a rețelei vor necesita oprirea alimentării a 17 puncte termice, care deservesc aproximativ 166 de blocuri.

Lucrările vor începe luni, 26 octombrie, și se vor desfășura până vineri, 30 octombrie, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu.

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