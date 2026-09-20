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Bucureștiul este atât de sufocat de trafic încât inclusiv primarul general Ciprian Ciucu folosește trotineta electrică: „Chiar azi mă grăbeam la o întâlnire și m-am suit pe o trotinetă”

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Primarul general Ciprian Ciucu a declarat în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că inclusiv el folosește trotineta electrică din cauza aglomerației din oraș, mai ales acum în această perioadă, când Bucureștiul este suficat de șantiere.

Edilul Capitalei consideră, de asemenea, că nu consideră oportună interzicerea trotinetelor electrice în București, atât timp cât lucrările de infrastructură afectează traficul din Capitală.

„Nu cred acum cât avem șantiere că o să interzic trotinetele. Astăzi, de exemplu, eu blocat în trafic din cauza unui șantier, m-am suit pe o trotinetă ca să ajung la timp la o întâlnire. Cât timp avem aceste șantiere și sunt o modalitate pentru unii dintre noi de transport”, a declarat primarul la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduită de Gândul.

Ciprian Ciucu a mai anunțat că a luat măsuri de reglementare a companiilor care operează trotinetele pentru a pune capăt utilizării gratuite a domeniului public.

Ciprian Ciucu: Eu sunt mai trotinetist decât Nicușor Dan

„Ce am făcut este să le taxăm. Pentru că foloseau aceste firme de trotinete, foloseau spațiu public gratis, făceau profit, iar primăria nimic. Și atunci le-am taxat. De luna aceasta, pentru că deja am trecut proiectul de hotărâre prin Consiliul General, vor plăti un leu pe trotinetă pe zi, nu mai știu”, a continuat edilul.

Într-o comparație cu fostul primar general, actualul președinte Nicușor Dan, Ciucu a spus că este mai „trotinetist” decât el, subliniind proiectele de infrastructură implementate la Sectorul 6.

„Eu sunt mai mult decât el cu trotinetele. În toate punctele pe care le-am avut la sectorul 6 ca primar de sector, toate au piste de biciclete. Nu doar bulevardul Valea Largă, nu doar drumul Osiei, nu doar drumul Roții și tot ce mai facem noi, Belșugului și așa mai departe, ci și Parcul Liniei are o pistă de biciclete, nu de trotinete, de 4 km”, a mai spus Ciucu.

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