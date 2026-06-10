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Primul atac explicit și fără echivoc al PNL la Nicușor Dan. Alexandru Muraru: Guvernul Tomac, o struțo-cămilă pesedisto-tehnocrată 

Primul atac explicit și fără echivoc al PNL la Nicușor Dan. Alexandru Muraru: Guvernul Tomac, o struțo-cămilă pesedisto-tehnocrată 
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Primul atac explict și fără echivoc al PNL la Nicușor Dan a fost declanșat. Alexandru Muraru a declarat că Guvernul Tomac, o struțo-cămilă pesedisto-tehnocrată. Muraru nu pare să vorbească de capul lui.

Alexandru Muraru: Vicepreședintele PNL, deputat de Iași, Alexandru Muraru spune despre guvernul Tomac că este o ”struțo-cămilă pesedisto-tehnocrată”, impusă de Președinte.

Bolojan a scuturat instituțiile de căpușe

”Partidul Naţional Liberal a dat României un premier serios, onest, care a început reforme și care a scuturat instituțiile publice de căpușele pesediste. Ilie Bol

Astăzi, președintele a ales să certe partidele democratice și pro-europene, în loc să ceară explicit PSD să își asume responsabilitatea guvernării.

PNL încă are speranța că președintele va demonstra recunoștință față de electoratul proeuropean și înțelege să responsabilizeze PSD după ce aceștia au conspirat cu AUR”, a transmis Muraru pe pagina sa de Facebook.ojan a ridicat ștacheta de premier la un nivel de susținere publică care nu a mai fost atins până acum.

Nicușor, constituțional sau emoțional

Deputatul de Iași îi cere președintelui Nicușor Dan să nu mai vină cu soluții ”emoționale”.

”Președintele Nicușor Dan trebuie să acționeze constituțional, nu emoțional, să înceteze cu propuneri ilogice pentru mandatul de premier și să nu mai apere PSD de consecințe”, mai scris Muraru.

Recomandarea autorului: Nicușor Dan face apel la partide să susțină Guvernul Tomac: „Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă responsabilitate”

Replica deputatului Alexandru Muraru pentru Ambasada Chinei după acuzele privind vizita sa în Taiwan. „Ar trebui să înțeleagă un lucru”

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