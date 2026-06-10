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Nicușor Dan face apel la partide să susțină Guvernul Tomac: „Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă responsabilitate”

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Președintele Nicușor Dan a transmis, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni, că românii își doresc o guvernare și a subliniat că guvernarea reprezintă responsabilitate. Șeful statului a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment. 

„În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment pentru că interesul de partid este legitim însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. 

Am auzit diverse opinii, că i-am dat satisfacție lui X față de Y sau că nu i-am dat lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este unu, să păstrez direcția pro-occidentală a României și doi, să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că astfel de chestiuni sunt puse astăzi în discuție”, a spus Nicușor Dan. 

Nicușor Dan: „Partidele nu mai discută între ele. Am ales o persoană pentru a discuta și cu unii și cu alții”

Președintele insistă că a ales cea mai bună persoană, în opinia sa, pentru a forma noul Guvern ținând cont că niciun partid politic nu vrea să își asume guvernarea.

„Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Şi atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, aşa cum consider eu, pentru a discuta şi cu unii şi cu alţii, pentru a le aduce împreună să guverneze România, în condiţii în care niciun partid nu a venit cu o soluţie alternativă”, a mai spus șeful statului. 

„Românii vor guvernare. Îi sfătuiesc să își păstreze calmul și speranța”

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că românii nu sunt interesați de dezbaterile electorale și de prestațiile politicienilor, ci își doresc o guvernare. În acest sens, președintele i-a îndemnat pe cetățeni să-și păstreze calmul și speranța.

„De când sunt în politică văd politicieni care nu fac decât să calculeze decât alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să își păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția”, a conchis președintele României. 

Declaraţia preşedintelui României vine la finalul discuţiilor pe care Eugen Tomac le-a avut cu partidele parlamentare.

Eugen Tomac a anunțat că e gata de “compromisuri” pentru a ajunge la Palatul Victoria

Premierul desemnat a declarat, miercuri, că nu vede niciun motiv pentru care să nu ceară un vot de încredere Parlamentului, el arătând că este extrem de hotărât să meargă pe această linie pe care şi-a asumat-o. Eugen Tomac a mai spus că îi va prezenta preşedintelui concluziile discuţiilor cu partidele.

„Nu văd niciun motiv pentru care să nu cer un vot de încredere Parlamentului. Deci, sunt un om care îşi doreşte să găsească împreună cu partidele politice o soluţie pentru a debloca situaţia prin care trece ţara. Am oferit toată buna mea credinţă, disponibilitatea şi responsabilitatea de a acţiona în interesul statului român şi evident în acord cu partidele”, a spus Eugen Tomac.

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