Sute de oameni protestează în fața Tribunalului București. Susținătorii lui Călin Georgescu așteaptă decizia judecătorului în privința prelungirii arestării preventive pentru fostul prezidențiabil

Aproximativ 250 de persoane au venit luni, 26 octombrie, în fața Tribunalului București pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Tribunalul judecă cererea DIICOT de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu. Măsura a fost dispusă în dosarul în care politicianul pro-rus este acuzat de o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro față de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

Oamenii au venit în fața Tribunalului București cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere și au scandat lozinci precum„Judecători, trădători!”, „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”, „Rușine, rușine să vă fie!” și „Călin Georgescu este președinte!”.

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În plus, susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au afișat peste gardul de protecție din fața Tribunalului mai multe bannere. Pe unul dintre acestea scrie „Nu putem fi spectatori la ce ni se întâmplă”.

În imaginile surprinse la fața locului se poate observa cum susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale țin pancarte cu doi dintre judecătorii care au refuzat propunerea de a-l trimite în arest la domiciliu.

Procesul în care se judecă prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu s-a încheiat. Instanța a rămas în pronunțare

După ascultarea avocaților celor doi inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a încheiat dezbaterile și s-a retras în pronunțare, fără a face alte mențiuni. Decizia de luni a instanței nu este definitivă, iar în cazul unor contestații cazul va ajunge din nou la Curtea de Apel București.

Curtea a opinat că se impune menținerea arestării

Judecătorii Curții de Apel București au desființat, vineri, în totalitate hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de fostul candidat la alegerile prezidențiale privind înlocuirea măsurii preventive, din arest preventiv în arest la domiciliu.

Potrivit minutei instanței: „Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală.

Judecătorii nu au ajuns inițial la un acord

Decizia a fost pronunțată după ce cei doi magistrați din completul Curții de Apel București nu au reușit să ajungă la o soluție comună privind măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu. În aceste condiții, a fost necesară constituirea unui complet de divergență, prin participarea unui al treilea judecător.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București admisese solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea nu era definitivă și a fost contestată de procurorii DIICOT.

Prin soluția pronunțată vineri, instanța superioară a dat câștig de cauză procurorilor, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează o presupusă înșelăciune în urma căreia un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, în contextul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Decizia Curții de Apel București privește exclusiv măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra vinovăției. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.