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A 22-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale

A 22-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale
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Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestele în fața Arestului Central din Captială, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. Oamenii s-au adunat marți seară, 20 octombrie, pentru a 22-a noapte consecutivă, cerând eliberarea acestuia.

În jurul orei 22:00, aproximativ 150 de oameni se aflau în fața centrului de detenție. Ca și în serile precedente, mainfestația are ca principală revendicare eliberarea lui Călin Georgescu. Oamenii au venit cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere și au scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte!”, „Libertate!” și „Eliberați-l!”.

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Protestele continuă de trei săptămâni în fața Arestului Central

Manifestațiile au început în seara de 29 septembrie, imediat după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. De atunci, susținătorii săi s-au adunat zilnic în fața centrului de detenție, în număr variabil, pentru a contesta măsura dispusă de instanță.

În primele zile au fost prezente câteva sute de persoane, iar în seara de 4 octombrie participarea a ajuns la aproximativ 2.000 de oameni, cea mai numeroasă manifestație de la începutul protestelor.

În ultimele seri, numărul participanților a fost mai redus. Duminică, 17 octombrie, aproximativ 150 de persoane au protestat în fața Arestului Central, în timp ce luni, 19 octombrie, în jurul orei 00:00, erau prezenți aproximativ 100 de susținători.

Călin Georgescu ar putea ieși din Arestul Central. Decizie așteptată vineri, 23 octombrie

A 22-a noapte de proteste are loc cu doar câteva zile înaintea unui moment important pentru situația juridică a lui Călin Georgescu. Vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 09:00, Curtea de Apel București va analiza contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale a fost înlocuită cu arestul la domiciliu.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu este însă definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o.

Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în Arestul Central până la pronunțarea unei soluții definitive asupra contestației. Dacă judecătorii Curții de Apel vor menține hotărârea Tribunalului București, Georgescu va putea părăsi centrul de detenție, urmând să fie plasat în arest la domiciliu.

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