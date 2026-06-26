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PSD acuză că PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului, prin propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier

PSD acuză că PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului, prin propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier
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PSD acuză alianța PNL-USR-UDMR că blochează formarea noului Guvern și riscă să provoace instabilitate economică și socială. Reacția vine după ce cele trei partide l-ua propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României. Social-democrații au transmis un comunicat în acest sens.

Europarlamentarul Siegfried Muresan

Ce transmite PSD

„Partidul Social Democrat denunță blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR și UDMR, care riscă să arunce România în haos economic și social.

Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline.

PSD a susținut în permanență, după ce moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan a trecut cu un număr record de voturi, adoptarea unei soluții rapide care să permită ca România să meargă înainte.

1. PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat!
2. PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat.
3.PSD a acceptat să își asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar și adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deși inițial au propus și au insistat săptămâni în șir cu această variantă.

Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică.

De data aceasta, partidele de dreapta s-au opus deschiderii afișate de PSD, cu un nou șir nesfârșit de pretexte – rotativa guvernamentală, principiul reciprocității, condiții aberante fără acoperire constituțională – schimbate de la o zi la alta, după cum le dictează calculele de partid. Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință.

România plătește azi prețul acestui joc: Parlamentul intră în vacanță în câteva zile, Guvernul rămâne fără puteri depline, jaloanele PNRR trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august, iar agențiile de rating se pregătesc să rediscute evaluarea suverană a țării. Blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului și credibilității României în fața partenerilor europeni. Consecințele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetățeni.

PSD îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR să pună capăt acestui joc iresponsabil. România nu este proprietatea dreptei politice și nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid”, a transmis PSD.

Liderii PNL, USR şi UDMR au explicat de ce a fost ales Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Liderii alianței spun că acesta poate facilita formarea unei majorități și instalarea unui nou Guvern. Ilie Bolojan a afirmat că experiența lui Mureșan în gestionarea fondurilor europene și a bugetelor de investiții îl recomandă pentru această funcție. Mai multe detalii AICI.

În după-amiaza zilei de vineri, 26 iunie 2026, Nicușor Dan se întâlnește, la Palatul Cotroceni, cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian. Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, întâlnirea are loc la ora 18:00.

Sursă foto: Mediafax Foto

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