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Liderii PNL, USR şi UDMR explică de ce a fost ales Siegfried Mureșan ca propunere de premier

Olga Borșcevschi
Liderii PNL, USR şi UDMR explică de ce a fost ales Siegfried Mureșan ca propunere de premier
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PNL, USR și UDMR au hotărât să-l propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, considerând că reprezintă o soluție pentru România în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare, a declarat, vineri, președintele PNL, Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de liderul și președintele USR, Dominic Fritz, și senatorul UDMR, Turos Lorand. Bolojan spune că pe Mureșan îl recomandă experiența cu fondurile europene și cu bugetele mari de investiții.

Ilie Bolojan: „E atașat valorilor europene și reprezintă o soluție”

„Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR pentru că, în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții, este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România; propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui Guvern în perioada următoare. Partidul Național Liberal a încheiat acum câteva minute o ședință a Biroului Permanent Național în care a votat sprijinul pentru domnul Mureșan”, a declarat Bolojan, la sediul PNL.

Dominic Fritz: „Nu este momentul pentru un guvern monocolor PSD”

Liderul USR, Dominic Fritz, a spus că nu consideră oportună formarea unui guvern monocolor PSD în actualul context politic și a anunțat că partidul său îl susține pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență, și de negociere, și de făcut bugete. Este un om pe care putem să îl susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție, PSD, a dat jos acest guvern. Ne așteptăm ca, acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreapta, cu Siegfried Mureșan premier, este una rezonabilă, responsabilă și care poate să deblocheze această criză”, a afirmat Fritz, în cadrul declarației de presă comune.

Turos Lorand: „Prezidiul executiv al UDMR susține propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier”

Prezidiul executiv al UDMR este de acord ca Siegfried Mureșan să fie propus pentru funcția de premier, a spus parlamentarul Turos Lorand.

„După circa două luni de criză politică, se pare că azi am venit cu o soluție viabilă. Azi dimineață, prezidiul executiv al UDMR a decis să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României. Sper ca în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală, și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an”, a afirmat el.

Liderul grupului senatorilor UDMR, Turos Lorand, este prezent la Palatul Cotroceni pentru consultarile oficiale cu Presedintele Romaniei privind desemnarea unui nou prim-ministru, miercuri, 22 aprilie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Cine este Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureșan a fost membru PDL și ulterior, PMP, acesta din urmă fiind partidul pe listele căruia a fost ales europarlamentar și de la care a plecat, în 2018, la PNL.  El a lucrat în campania electorală a Elenei Băsescu și a susținut candidatura la prezidențiale a Elenei Udrea.

Mai mult, Horia Alexandru Cercel, fostul asistent europarlamentar al Elenei Băsescu, îi este și acum consilier la Parlamentul European, potrivit romaniacurata.ro. (Mai multe detalii AICI)

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