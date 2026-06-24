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PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un tertip meschin care maschează disperarea

Olga Borșcevschi
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un tertip meschin care maschează disperarea
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PSD somează miercuri USR să înceteze sabotarea formării rapide a unui guvern funcţional, arătând că pretenţia „rotativei” USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condiţiile pentru a face imposibil rezultatul. Social-democrații transmit că „participă cu toată buna credinţă la discuţiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României”.

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„PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de preşedintele României şi agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliţii) este subminat cu bună ştiinţă de USR. Pretenţiile inacceptabile şi inaplicabile ale USR menţin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic şi social”, transmit social-democrații într-un comunicat remis presei miercuri.

PSD arată că „România nu poate avea în următoarele şase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, şi mai apoi un guvern monocolor PSD”.

Foto: Mediafax

Potrivit PSD, motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate şi predictibilitate guvernamentală pentru menţinerea ratingului de ţară şi a costurilor de finanţare ale statului român.

„Pretenţia «rotativei» USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condiţiile pentru a face imposibil rezultatul şi maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcţii şi de sinecuri la stat. Nimic altceva! Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică şi socială şi nu sunt menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor”, afirmă social-democrații.

PSD mai precizaează că „participă cu toată buna credinţă la discuţiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României”.

„PSD şi-a asumat guvernarea şi a dat mandat preşedintelui PSD să formeze guvernul, în cazul nominalizării sale de către preşedintele României. PSD solicită tuturor partidelor şi parlamentarilor responsabili să nu se joace din motive meschine cu dezvoltarea ţării şi cu traiul zilnic al românilor care depinde de o guvernare cu puteri depline”, arată comunicatul PSD.

Foto: Mediafax

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