Sorin Grindeanu respinge „rotativa” USR: E o copilărie!

Nominalizat în unanimitate de partid, pentru funcția de prim-ministru, Sorin Grindeanu susține că formațiunea sa politică va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare și a respins ideea USR, de a exista o nouă rotativă guvernamentală. Liderul PSD a anunțat că vor exista negocieri cu PNL, UDMR și, eventual, USR, pentru a se pune bazele unui draft de acord politic.

„România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte, după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie rapid de un Guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor, în clasa politică este zero în acest moment. Toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct”, a declarat Sorin Grindeanu, după ședința conducerii PSD.

Grindeanu: Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui

Un acord politic va fi negociat de PSD cu celelalte partide, iar documentul va include chestiuni economice.

,,Vom avea o echipă de negociere care să discute cu partidele politice draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale, legate de prioritățile pe termen scurt și mediu și respectarea cifrelor de deficit și nu de condiții puse PSD. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un Guvern PSD, partidul nu se va teme și nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui”, a ținut să precizeze liderul PSD.

Șeful PSD a mai spus că are libertate deplină asupra alegerii echipei și că nu va avea niciun vicepremier în Guvern, dacă va fi nominalizat prim-ministru. El a numit „o copilărie” ideea USR de a exista un pact pentru o nouă rotativă guvernamentală, în așa fel încât USR-UDMR și PNL să aibă premier până în 2027, iar partidul său să guverneze ulterior.

„Va exista un guvern minoritar, indiferent de componență. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL-USR, și să formezi o majoritate. Este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Acel acord politic acoperă voturile necesare pentru a forma un Guvern”, a mai spus Sorin Grindeanu.

USR se învârtește în rotativă

Pe de altă parte, USR insistă pentru o formulă rotativă care să includă instalarea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, după o perioadă în care PSD ar conduce un executiv minoritar, iar o altă variantă ar fi inversarea ordinii de guvernare. USR se teme că, și într-un caz și în celălalt, ar rămâne în afara puterii până în 2028, dacă se ajunge la un guvern minoritar PSD, votat în Parlament de PNL și UDMR. De aceea, USR vrea să convingă PNL și UDMR să accepte un guvern minoritar PSD până în 2027, dar doar în baza unui acord politic care să prevadă ulterior instalarea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, inclusiv cu voturile PSD.