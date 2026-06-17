Raluca Turcan are o soluție pentru resetarea „catastrofei politice” actuale: „Adrian Veștea să își depună mandatul sau acesta să îi fie retras”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, deputata PNL Raluca Turcan a expus o soluție pentru resetarea actualei ”catastrofe politice”, după ce Adrian Veștea a fost pus în funcția de premier de către Nicușor Dan. Aceasta susține că Veștea ar trebui să își depună mandatul, iar partidele ”serioase” să propună o soluție ”credibilă, profesionistă și responsabilă”.

Soluția Ralucăi Turcan pentru resetarea „catastrofei politice” actuale

Deputata PNL a punctat că Guvernul Veștea ar putea trece doar dacă AUR ar vota în favoarea acestuia, iar, în acest context, Turcan a întrebat care este motivul pentru care președintele României a ales să desemneze peste structurile de conducere ale Partidului Național Liberal un prim-vicepreședinte pentru funcția de premier, pentru a ajunge să facă majoritate cu AUR.

”Să fie foarte limpede. După poziționările principalelor partide cu adevărat pro-occidentale – #PNL, #USR și #UDMR – de a nu vota guvernul premierului desemnat #AdrianVeștea, acesta ar putea trece doar cu voturile AUR.

Și atunci întreb:

1. De ce a trebuit ca președintele Nicușor Dan să desemneze, peste structurile de conducere ale #PNL, un prim-vicepreședinte pentru funcția de premier, pentru a ajunge să facă majoritate cu AUR”, a scris Turcan.

Turcan a subliniat că respinge categoric o formulă de guvernare cu AUR, din perspectiva față de ”reguli, lege și valorile care ne despart”. Aceasta a explicat că regulile interne ale PNL sunt făcute pentru a fi respectate.

”Resping categoric această formulă de guvernare. Nu din perspectiva evaluărilor personale. Miniștri slabi, lipsiți de autonomie, au mai existat, din păcate.

O resping din perspectiva respectului față de reguli, lege și valorile care ne despart.

Statutul #PNL și regulile interne sunt făcute pentru a fi respectate. Dacă unii nu le respectă în interiorul partidului, cum se raportează la lege și la integritate atunci când este vorba despre țară”, a adăugat Raluca Turcan.

”Adrian Veștea să își depună mandatul sau acesta să îi fie retras, iar partidele serioase să propună o soluție credibilă, profesionistă și responsabilă pentru ieșirea din criză”

Ca soluție pentru ieșirea din actuala criza politică, Raluca Turcan susține că Veștea ar trebui să își depună mandatul, iar partidele ”serioase” să propună o soluție ”credibilă, profesionistă și responsabilă”.

”Cum îi vor convinge pe oameni că legea este respectată și se află deasupra oricărei opțiuni politice, când chiar construcția acestei guvernări pornește prin forțarea regulilor?

Dacă însăși #Constituția este forțată, cu riscul scindării unui partid democratic, ce garanție vor avea oamenii că aceasta va fi respectată prin deciziile guvernamentale?

Și mai rămâne o întrebare fără răspuns, deocamdată: de ce nu a primit #SorinGrindeanu mandatul de a forma guvernul după primele consultări de la #Cotroceni, când a afirmat că poate construi o majoritate împreună cu AUR, în condițiile în care acum guvernul premierului desemnat #AdrianVeștea ar putea guverna doar cu sprijinul AUR?

Mai există o singură soluție pentru resetarea acestei catastrofe politice la care asistăm și care afectează oamenii, economia și credibilitatea externă a #României: Adrian Veștea să își depună mandatul sau acesta să îi fie retras, iar partidele serioase să propună o soluție credibilă, profesionistă și responsabilă pentru ieșirea din criză”, a încheiat aceasta.