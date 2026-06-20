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Raluca Turcan îl laudă pe Ciprian Ciucu pentru renunțarea la funcția de prim-vicepreședinte PNL și susține că acesta este victima unui stat “capturat”

Raluca Turcan îl laudă pe Ciprian Ciucu pentru renunțarea la funcția de prim-vicepreședinte PNL și susține că acesta este victima unui stat “capturat”
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Raluca Turcan consideră că decizia lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL în funcție, de a nu mai candida la nici un  post de conducere în partid la Congresul de decapitare a aripii dizidente Veștea este gestul unui om de stat. Ciucu a postat că nu intră în cursă pentru nici o funcție la congres pentru a nu întina imaginea partidului.

Ciprian Ciucu a anuțat că-și retrage candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, cu o zi înainte de congresul partidului. Edilul a luat decizia din cauza dosarului penal, deschis recent pe numele său. Potrivit surselor, Mircea Abrudean l-ar putea înlocui în funcție. „Nu vreau să-i pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal”, a motivat Ciucu.

Chiar dacă, uneori, statul este capturat

Gestul lui Ciprian Ciucu este gestul unui om de stat. Chiar dacă, uneori, statul este capturat de interese care îl îndepărtează de menirea sa, am credința că dreptatea va învinge.

Nu pentru noi, oamenii politici. Ci pentru cei care aleg să își educe și să își crească copiii în această țară. România noastră.

  • România celor care își doresc:
  • o justiție independentă și respect pentru statul de drept;
  • instituții funcționale, care să fie în slujba oamenilor, nu să îi umilească;
  • un mediu de afaceri care să se poată dezvolta fără hățișuri birocratice;
  • o societate în care oamenii să aibă garanția că, prin muncă, seriozitate și merit, pot reuși, postează Raluca Turcan, unul din vicepreședinții PNL bătuți în cuie la Congresul PNL de duminică.

Nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal

„Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei,” a transmis acesta pe Facebook.

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