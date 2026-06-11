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Rareș Bogdan rupe rândurile liberalilor și îl laudă pe Eugen Tomac: Primul premier din ultimul an care înțelege parteneriatul cu SUA

Ruxandra Radulescu
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și-a exprimat aprecierea față de premierul desemnat, Eugen Tomac, în defavoarea liderului de partid, Ilie Bolojan. Potrivit lui Rareș Bogdan, Tomac este singurul premier din ultimul an, care ar putea gestiona relația cu SUA. Afirmația a fost făcută chiar înainte de ședința din Biroul Politic Național al PNL, de joi, în care liberalii au decis dacă îl vor susține pe Tomac în Parlament.

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„Este primul premier din ultimul an care înțelege parteneriatul cu Statele Unite”, a declarat Rareș Bogdan, în fața jurnaliștilor.

„Este un om care îmbrățișează valorile conservatoare legate de familie, de credință, de patriotism”

De asemenea, Rareș Bogdan a precizat că s-a întâlnit cu Eugen Tomac, în urmă cu un an, la un eveniment, desfășurat la reședința lui Donald Trump din Florida, Mar-a-Lago. Totodată a menționat că premierul desemnat este un adept al valorilor conservatoare.

„În momentul în care o persoană cu care m-am întâlnit personal, acum un an la Mar-a-Lago, și care în ultimele șase luni cred că a fost plecată de vreo cinci ori în Statele Unite, și de asemenea știu clar că este un pro-european convins, plus că este un om care îmbrățișează valorile conservatoare legate de familie, de credință, de patriotism, este pus să facă un guvern, cred că trebuie să privim cu foarte mare atenție”, a declarat Rareș Bogdan.

Punctul de vedere al europarlamentarului liberal vine după ce mai mulți colegi de partid și-au manifestat dezaprobarea față de Eugen Tomac. Printre cei mai vocali oponenți ai premierului desemnat se numără Ciprian Ciucu și Alexandru Muraru.

„E discursul unei președinte care înțelege exact situația în care se află în România”

Totodată, Rareș Bogdan și-a exprimat aprecierea și față de președintele Nicușor Dan, în contextul mesajului transmis miercuri seară, în care a îndemnat partidele la dialog pentru a pune capăt crizei politice.

„E discursul unei președinte care înțelege exact situația în care se află în România și a fost una dintre poziționările foarte bune, din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut, după mult timp, președintele României. Sper să continue aceeași în același ton și în continuare”, a declarat Rareș Bogdan.

Bolojan dă vina pe PSD, după ce-l respinge pe Tomac: „Este un paravan pentru a scuti PSD de răspundere”

La finalul a două ore de discuții, Partidul Național Liberal a decis, în unanimitate, să nu voteze Guvernul Eugen Tomac. Și în acest context, liderul PNL, Ilie Bolojan, a dat vina pe social-democrați și a precizat că premierul desemnat ar reprezenta un „paravan” pentru ca PSD să evite răspunderea guvernării.

„Această propunere este un paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR care a dus la căderea Guvernului”, a mai adăugat Bolojan.

În ceea ce privește apelul la responsabilitate a președintelui Nicușor Dan, adresat partidelor politice, miercuri seară, Bolojan a precizat că acesta ar fi trebuit să comunice și înainte de moțiunea pentru demiterea Guvernului.

„Apreciez demersul dnlui. Nicușor Dan la responsabilitate, că a îndemnat partidele la calm, dar era mai bine dacă făcea acest apel și înainte de moțiune”, a mai adăugat Bolojan.

Cum arată matematica învestirii, după ce Eugen Tomac pierde voturile PNL

Premierul desemnat are nevoie de minimum 233 de voturi în ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului, pentru a fi învestit. Parlamentul include, în total, 464 de aleși.

Prin decizia de azi a PNL, de a nu susține Guvernul Tomac, premierul desemnat pierde o bună parte dintre voturile posibile, având în vedere că formațiunea are 76 de reprezentanți în Parlament.

Partidul Social Democrat are 127 de parlamentari, urmat de AUR cu 90, Partidul Național Liberal cu 76, USR are 59, UDMR are 31, grupul minorităților naționale are 17, SOS România are 15, Uniți pentru România are 15, PACE – Întâi România are 11, iar 23 de parlamentari sunt neafiliați.

FOTO: Mediafax

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