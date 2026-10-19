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Bolojan mai face o mutare înainte să plece de la Palatul Victoria. Premierul își trimite un consilier în Consiliul de Administrație al unui distribuitor de energie la care statul este acționar minoritar

Bolojan mai face o mutare înainte să plece de la Palatul Victoria. Premierul își trimite un consilier în Consiliul de Administrație al unui distribuitor de energie la care statul este acționar minoritar
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Guvernul a aprobat participarea lui Raul Gutin, consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului Bolojan, și un apropiat al șefului Cancelariei Mihai Jurca, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al operatorului de distribuție a energiei Rețele Electrice.

Compania face parte din grupul grec PPC, care deține peste 82% din capital, restul acțiunilor fiind în posesia Societății de Administrare a Participanților în Energie (SAPE), deținută integral de statul român, prin Ministerul Energiei. Decizia vine într-un moment în care Ilie Bolojan este și premier interimar, dar și ministru interimar al Energiei.

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Potrivit Termene.ro, administratori ai Rețele Electrice România SA din partea acționarului minoritar SAPE sunt Andreea Apostu, responsabilă de guvernanță corporativă în cadrul societății de stat și Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al Guvernului.

Consilierul lui Bolojan, propus anterior și la Nuclearelectrica

Nu este prima dată când numele lui Raul Gutin apare într-o propunere pentru conducerea unei companii din sectorul energetic. În vară, acesta a fost propus la Ministerul Energiei ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, controlată de minister cu peste 82% din capital.

Cu toate acestea, acționarii companiei au respins propunerea de numire a lui Gutin în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Acesta ar fi urmat să ocupe locul rămas liber după plecarea lui Ionel Bucur, fost director general al centralei de la Cernavodă. Anterior, Ministerul Energiei avansase și numele lui Carmen Moraru, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, însă propunerea a fost respinsă de AGA în primăvară.

Cine este Raul Gutin

Raul Gutin este din 2025 consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului, cu atribuții privind „alinierea programelor guvernamentale cu inovațiile din industrie; facilitarea parteneriatelor și a schimbului de expertiză; coordonare inițiative interinstituționale prioritare de reformă, cu accent pe transformare digitală și eficiență administrativă”, se arată în CV-ul său. Tot din 2025, Gutin este și președinte al Comitetului Interministerial pentru Ajutor de Stat.

Sursa foto: Captură Linkedin

Anterior, între 2017 și 2024, Gutin a deținut mai multe funcții de conducere, inclusiv pe cea de director general, la Nidec Corporation Oradea. A mai fost manager general la start-up-ul olandez European Archery Production Oradea (2015-2017), manager la Shinheung Electronics Oradea (2012-2015 și 2009-2011), manager de furnizori la Celestica Oradea (2011-2012), șef de departament real-estate la Bruken Oradea (2007-2009) și administrator la firma de consultanță Emerio SRL (2008-2016).

Raul Gutin are licență în Relații Internaționale și Studii Europene, după studii la SNSPA București și Universitatea din Oradea (2003-2007), precum și master în Comunicare economică, politică și socială la Universitatea din Oradea (2007-2009), și a urmat în 2025 un training intensiv pentru executivi la Dubai Future Academy.

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