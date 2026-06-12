Reacția lui Eugen Tomac după decizia USR de a nu vota Guvernul: „Consider că USR își anulează propriul discurs”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a reacționat după ce USR a anunțat că nu va susține în Parlament Guvernul propus de acesta. Într-o intervenție la B1 TV, Tomac a afirmat că decizia partidului condus de Dominic Fritz este în contradicție cu mesajele promovate de formațiunea politică în ultimii ani.

Eugen Tomac a spus că a poziția adoptată de USR este greu de înțeles în condițiile în care partidul a pledat constant pentru reforme și ministere conduse de profesioniști. Premierul desemnat susține că a venit în fața partidelor cu o echipă formată din oameni cu experiență și competențe solide, care au acceptat să renunțe temporar la activitatea lor prefesionale pentru a se pune „în slujba binelui comun”.

„Am luat notă de poziția USR. Consider că USR își anulează propriul discurs pentru că ani de zile au solicitat reforme, ministere conduse de profesioniști, iar eu am venit în fața acestor partide cu o echipă formată din oameni bine pregătiți care au acceptat să își lase activitatea lor de-o parte și să se pună în slujba binelui comun”, a declarat Eugen Tomac.

„Sunt convins că demersul pe care l-am început merită acest efort”

Premierul desemnat a subliniat că are motive să fie optimist și le-a mulțumit celor peste 200 de parlamentari care i-au acordat încrederea și îl susțin. Acesta a subliniat că demersul pe care l-a început merită efortul deoarece România are nevoie de un guvern.

„Am toate motivele să fiu optimist în continuare, să mulțumesc celor peste 200 de parlamentari care mi-au acordat încrederea și mă susțin și voi încerca să conving membrii Parlamentului să fie alături de mine și echipa pe care o propun, pentru că este o echipă de oameni bine pregătiți și sunt convins că demersul pe care l-am început merită acest efort, pentru că țara are nevoie de un guvern”.

Pe ce voturi se bazează Eugen Tomac

Întrebat pe voturile cui se bazează după ce PNL și USR au anuțat că nu vor vota guvernul propus de el, Eugen Tomac a răspuns că în fiecare zi discută cu mai mulți parlamentari, cu oameni care împărtășesc aceleași valori și a subliniat că este obligația lui să continue până în ziua când va merge în Parlament