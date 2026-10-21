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Reducerea taxelor, primul test politic pentru Guvernul Niculescu. Senatul a respins proiectul privind impozitul pe dividende, după o „majoritate de abținere” PSD-UDMR-USR

Reducerea taxelor, primul test politic pentru Guvernul Niculescu. Senatul a respins proiectul privind impozitul pe dividende, după o „majoritate de abținere” PSD-UDMR-USR
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Primul vot cu miză economică după învestirea Guvernului Luca Niculescu s-a încheiat miercuri cu respingerea în Senat a propunerii de reducere a impozitului pe dividende de la 16% la 8%. Proiectul inițiat de parlamentarii AUR a primit 24 de voturi pentru, 17 împotrivă și 53 de abțineri.

Cum s-a ajuns la impozitul de 16% pe dividende

Cota de impozitare a fost majorată de la 8% la 10% începând cu 1 ianuarie 2024, în timpul guvernării Marcel Ciolacu. Ulterior, Guvernul Ilie Bolojan a crescut impozitul la 16%, începând cu 1 ianuarie 2026.

Propunerea supusă miercuri votului în Senat urmărea revenirea la nivelul de 8%. Inițiativa nu a întrunit însă numărul necesar de voturi, în condițiile în care cele mai multe abțineri au venit din partea parlamentarilor PSD, USR și UDMR. Parlamentarii AUR, inițiatorii proiectului, au susținut că impozitarea mai ridicată a dividendelor descurajează investițiile și îi determină pe antreprenori să păstreze banii în companii, în loc să îi reinvestească sau să îi introducă în circuitul economic.

Deputatul Doru Lucian Mușat a argumentat că impozitarea dividendelor ajunge să reprezinte o dublă taxare a profiturilor companiilor și a comparat situația din România cu cea din Bulgaria.

PSD vrea reducerea impozitului, dar nu până la 8%

Social-democrații au susținut că impozitul pe dividende ar trebui redus, însă au considerat că o cotă de 10% ar fi mai potrivită decât cea de 8% propusă de AUR. Senatorul Ionel Floroiu a criticat modificările repetate ale regimului fiscal și a susținut că impozitarea dividendelor ar trebui corelată cu cea aplicată veniturilor salariale.

Prin urmare, PSD nu a votat împotriva ideii de reducere a impozitului, dar a refuzat să susțină proiectul în forma propusă de AUR.

USR a cerut o analiză a impactului asupra bugetului

USR a transmis că reducerea impozitului pe dividende poate fi justificată din perspectiva mediului de afaceri, dar că o asemenea măsură nu ar trebui adoptată fără o evaluare a efectelor asupra veniturilor statului.

Senatoarea Violeta Alexandru a susținut că dividendele reprezintă recompensa investitorilor pentru performanța companiilor, însă a cerut o discuție cu Ministerul Finanțelor înaintea modificării cotei de impozitare.

  • „Eu sunt un om de dreapta. Dividendele înseamnă răsplata pentru performanța pe care o are firma pe care ai înființat-o. Până la urmă, dividendele dau măsura performanței firmei pe care niște oameni din banii lor le pun pe picioare. Noi când facem toate aceste inițiative să ne aducem aminte că la bugetul statului se strâng niște bani din munca oamenilor care și-au adus banii familiilor lor. Însă această discuție nu poate avea loc doar în Parlament și vă spun de ce. Tentația noastră, fără să știm care e traiectoria fiscal-bigetară, este să facem doar proiecte pe care ni le cer electoratul. Dar trebuie să ne aducem aminte de ce s-au luat niște măsuri severe în acest an și să avem o discuție onestă cu Guvernul să ne spună care este limita avută în vedere în creșterea acestor procente și care este momentul de la care se pot face astfel de intervenții. În ce mă privește pe mine și colegii din USR, suntem gata să participăm la o discuție cu toate cifrele financiare pe masă. Altminteri, ideea este corectă”, a declarat senatoarea, potrivit Stiripesurse.

PNL a votat împotrivă, dar un liberal a propus reducerea impozitului pe dividende și pe profit

Liberalii au votat împotriva proiectului AUR, însă senatorul PNL Dorin Petrea s-a numărat printre parlamentarii care au susținut inițiativa.

Acesta a propus reducerea impozitului pe dividende împreună cu o scădere a impozitului pe profit, argumentând că România ar trebui să adopte măsuri care să încurajeze investițiile și să crească atractivitatea mediului de afaceri.

  • „Nu este o regulă ieșită din comun în UE. Vecinii noștri bulgari au prosperat venind cu aceste cote, 5% impozit pe dividende și 10% impozit pe profit, deci există un exemplu foarte clar în UE. Ținând cont că acum ne-a venit minunatul guvern Grindeanu 2 reșapat, vă propun ca dvs de la PSD să ajutați investitorii și este un moment să vă asumați și voi aceste lucruri pentru mediul privat”, le-a transmis senatorul liberal social-democraților.
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