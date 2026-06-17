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Robert Sighiartău (PNL) îi cere lui Nicușor Dan „să recunoască că a greșit”: „Să ofere mandatul PSD sau unei guvernări PNL-USR-UDMR”

Robert Sighiartău (PNL) îi cere lui Nicușor Dan „să recunoască că a greșit”: „Să ofere mandatul PSD sau unei guvernări PNL-USR-UDMR”
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Deputatul liberal Robert Sighiartău îi cere președintelui Nicușor Dan să clarifice direcția politică a țării. El susține că șeful statului ar trebui să recunoască eventualele erori și să aleagă între susținerea unei majorități PSD sau a unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.

Într-o postare pe Facebook, deputatul PNL Robert Sighiartău critică desemnarea lui Adrian Veștea și susține că decizia a fost luată fără consultarea partidului din care acesta provine. Deputatul PNL afirmă că gestul lui Nicușor Dan transmite un semnal negativ și ridică semne de întrebare privind respectarea principiilor democratice.

Mesajul lui Robert Sighiartău. Sursă foto: Facebook

„Puterea de a-ți recunoaște greșelile!

Funcția de Președinte al României reprezintă cea mai mare onoare, dar și cea mai mare responsabilitate pe care o poate primi un cetățean.

Instituția prezidențială nu poate fi separată de omul care o ocupă. De aceea, încrederea în președinte este o chestiune strategică pentru România. În momentul în care ajungi în această funcție, fiecare decizie, fiecare gest și fiecare acțiune sunt interpretate de cetățeni, de partenerii internaționali și de ceilalți șefi de stat. Prin comportamentul tău, creezi un standard și trasezi o direcție.

Prin decizia de a-l nominaliza pe Adrian Veștea, fără respectarea unor principii democratice și fără dialogul necesar cu partidul din care acesta face parte, Nicușor Dan a transmis un semnal greșit. A scos la iveală o trăsătură de caracter îngrijorătoare, că, în momente dominate de orgoliu, “principiile’’ sunt suspendate”, scrie Robert Sighiartău pe Facebook.

„Ar trebui să clarifice direcția politică a țării”

Deputatul PNL susține că Nicușor Dan „ar trebui să clarifice direcția politică a țării”. Robert Sighiartău consideră că Nicușor Dan ar trebui să clarifice rapid formula de guvernare. Deputatul PNL avertizează că pierderea credibilității prezidențiale poate afecta stabilitatea politică și încrederea cetățenilor. El subliniază că autoritatea unui lider se bazează pe încrederea publică.

„Dincolo de orice supărare sau dispută politică, funcția prezidențială obligă la echilibru, la respect pentru instituții și la decizii care să nu afecteze încrederea oamenilor în statul român.

Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face astăzi președintele, chiar dacă este dificil, ar fi să recunoască faptul că a greșit. Nu ar fi un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate și responsabilitate. Ar putea fi începutul recâștigării încrederii unei părți a electoratului și dovada că respectă principiile pe care le-a invocat în campanie.

Mai mult, ar trebui să clarifice direcția politică a țării: fie să ofere mandatul unei majorități PSD care să își asume guvernarea și consecințele acesteia, fie să susțină explicit o formulă de guvernare minoritară PNL–USR–UDMR.

Un președinte care își pierde credibilitatea încă din primul an de mandat nu reprezintă doar o problemă pentru propriul său viitor politic. Este o problemă pentru România, pentru stabilitatea instituțiilor și pentru încrederea pe care cetățenii și partenerii noștri externi o au în statul român.

În politică, puterea nu este dată de funcție. Puterea vine din încredere. Iar încrederea se construiește greu și se pierde repede”, a mai notat deputatul PNL.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto; colaj Gandul

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