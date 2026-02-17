Robert Sighiartău cere ieșirea PNL de la guvernare: „PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan”

Coaliția guvernamentală începe din nou să scârțâie, iar de data asta zgomotul vine chiar din interiorul PNL. Deputatul liberal Robert Sighiartău a aruncat pe masă ideea pe care mulți o șopteau deja prin culise: dacă lucrurile continuă așa, liberalii ar trebui să iasă de la guvernare.

Mesajul lui Sighiartău e clar – colaborarea cu PSD nu mai funcționează, iar răbdarea partidului se subțiază.

”PSD nu joacă corect, ei joacă doar politic, joacă doar la speculă. Asta s-a văzut și în săptămânile trecute, când PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan, tocmai pentru a-i vulnerabiliza poziția de prim-ministru și pentru a-i scădea popularitatea. Lucrul bun care s-a întâmplat e că reforma administrativă, reforma bugetară merge înainte”, spune Sighiartău la RFI.

Reformele – miza reală

În viziunea liberalului, totul se reduce la un test simplu. Se pot face reformele promise sau nu? Reducerea costurilor statului, eliminarea privilegiilor și tăierea risipei sunt, spune el, motivul pentru care PNL a intrat la guvernare. Dacă nu merg, nu mai are rost nici coaliția.

„La un moment dat, PNL trebuie să facă o evaluare (…) dacă nu vom reuși să implementăm reformele pe care cetățenii le așteaptă, trebuie să luăm o decizie politică”, a explicat acesta.

Întrebat direct dacă asta înseamnă ieșirea de la guvernare, răspunsul a fost fără ocolișuri: partidul „trebuie să reconsidere poziția pe care o are în coaliție” dacă va fi blocat.

„Da, trebuie să reconsidere poziția pe care o are în coaliție, pentru că atunci rolul nostru, chiar și cu cei 14% și cu suportul acesta electoral, nu mai are nici un fel de relevanță în actuala guvernare. Noi suntem aici pentru a livra ceea ce am promis și s-a votat în programul de guvernare. Dacă vom fi sabotați, blocați să facem acest lucru și nu vom putea, atunci trebuie să reconsiderăm această poziție”, spune deputatul.

Declarațiile vin într-un moment deja tensionat. Disputele pe buget și pe pachetul de ajutor social au aprins spiritele între partidele coaliției, iar liderii sunt chemați la discuții la Cotroceni. PSD amenință că nu votează bugetul fără măsurile dorite, PNL vorbește despre sabotaj politic.

