Românii vor primi mesaje de atenționare înainte de expirarea actelor. De când urmează să fie trimise notificările

Senatul a adoptat inițiativa USR care introduce în Codul administrativ obligația de notificare electronică a titularilor actelor administrative individuale – permise, certificate, autorizații etc. – cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea acestora. Proiectul aparține parlamentarei Violeta Alexandru și urmează să se aplice din iulie, anul viitor, după ce va fi votat și de deputați.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sunt prevenite, astfel, situațiile în care cetățenii ajung să folosească documente expirate sau să fie sancționați din cauza lipsei unei simple informări prealabile prin SMS, e-mail etc. Autoritățile și instituțiile publice vor fi obligate să transmită cu minimum 30 de zile înainte de expirarea actului, printr-un sistem digitalizat, un mesaj de avertizare. În urma dezbaterilor din comisiile parlamentare, sistemul va fi funcțional începând cu 1 iulie 2028, timp în care se va construi mecanismul de transmitere și se vor elabora procedurile aferente.

SMS de avertizare că expiră documentele personale

Proiectul a fost inițiat după aproape 3 ani, timp în care senatoarea Alexandru a cerut Guvernului să-și asume decizii în acest sens. Urmează ca instituțiile și autorităților publice să se organizeze pentru a simplifica viața cotidiană a contribuabililor.

”Nu cred că statul are vreo bucurie să alerge după cei ale căror acte au expirat și să cheltuie aiurea bani și resurse ce puteau fi economisite printr-un simplu SMS. Vrem să facem administrația mai atentă la nevoile cetățenilor și să prevenim situațiile în care oamenii descoperă prea târziu că un document important a expirat. O notificare transmisă la timp poate însemna mai puține drumuri inutile, mai puțină birocrație și mai mult timp pentru rezolvarea formalităților necesare. În același timp, responsabilitatea titularului de a-și menține actele în termen rămâne esențială”, spune Violeta Alexandru.

Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri si vot final.