Sebastian Burduja anunță că îl susține pe Ilie Bolojan în ședința de astăzi: „E timpul unui moment zero în PNL”

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a anunțat luni că va vota în Biroul Politic Național pentru susținerea lui Ilie Bolojan, deoarece doar partidul poate propune un premier liberal. Burduja subliniază că oamenii s-au săturat de „suceli politice” și crede că PNL are nevoie de un moment zero.

„Ca președinte al PNL Bucuresti, dar mai ales ca cetățean care crede în democrație, voi vota astăzi în Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Nu pentru că îl cunosc de 15 ani, nu pentru că am intrat în Partidul Naţional Liberal datorită lui în 2019, nu pentru că îi sunt consilier onorific”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Sebastian Burduja susține că dreptul de a propune un candidat liberal pentru funcția de premier aparține exclusiv partidului și avertizează asupra precedentului care s-ar putea crea.

„Singurul îndreptățit să propună un premier liberal este Partidul Național Liberal. Altfel, ne putem trezi mâine că ni se impun din afară miniștri, parlamentari și primari. Asta nu e democrație”.

Burduja face apel la „un moment zero” în PNL

În continuarea mesajului, liderul liberalilor bucureșteni a spus că oamenii s-au săturat de „suceli politice” și a subliniat că PNL trebuie să profite de actuala criză pentru o resetare politică și ideologică. Burduja crede că e „timpul unui moment zero în PNL”.

„Trebuie să ne ținem de cuvânt dacă vrem să recuperăm încrederea românilor. Oamenii s-au săturat de suceli politice. E timpul unui moment zero în PNL: asumarea direcției liberal-conservatoare, prin noi înșine, și separarea apelor”.

În finalul postării, Sebastian Burduja a spus că dacă „crizatorii” care au dărâmat guvernul nu sunt în stare să formeze o alternativă, soluția sunt alegerile anticipatele