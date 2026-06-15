Prima pagină » Știri politice » Sebastian Burduja anunță că îl susține pe Ilie Bolojan în ședința de astăzi: „E timpul unui moment zero în PNL”

Sebastian Burduja anunță că îl susține pe Ilie Bolojan în ședința de astăzi: „E timpul unui moment zero în PNL”

Sebastian Burduja anunță că îl susține pe Ilie Bolojan în ședința de astăzi: „E timpul unui moment zero în PNL”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a anunțat luni că va vota în Biroul Politic Național pentru susținerea lui Ilie Bolojan, deoarece doar partidul poate propune un premier liberal. Burduja subliniază că oamenii s-au săturat de „suceli politice” și crede că PNL are nevoie de un moment zero.

„Ca președinte al PNL Bucuresti, dar mai ales ca cetățean care crede în democrație, voi vota astăzi în Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Nu pentru că îl cunosc de 15 ani, nu pentru că am intrat în Partidul Naţional Liberal datorită lui în 2019, nu pentru că îi sunt consilier onorific”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook. 

„Singurul îndreptățit să propună un premier liberal este PNL”

Sebastian Burduja susține că dreptul de a propune un candidat liberal pentru funcția de premier aparține exclusiv partidului și avertizează asupra precedentului care s-ar putea crea.

„Singurul îndreptățit să propună un premier liberal este Partidul Național Liberal. Altfel, ne putem trezi mâine că ni se impun din afară miniștri, parlamentari și primari. Asta nu e democrație”.

Burduja face apel la „un moment zero” în PNL

În continuarea mesajului, liderul liberalilor bucureșteni a spus că oamenii s-au săturat de „suceli politice” și a subliniat că PNL trebuie să profite de actuala criză pentru o resetare politică și ideologică. Burduja crede că e „timpul unui moment zero în PNL”.

 „Trebuie să ne ținem de cuvânt dacă vrem să recuperăm încrederea românilor. Oamenii s-au săturat de suceli politice. E timpul unui moment zero în PNL: asumarea direcției liberal-conservatoare, prin noi înșine, și separarea apelor”.

În finalul postării, Sebastian Burduja a spus că dacă „crizatorii” care au dărâmat guvernul nu sunt în stare să formeze o alternativă, soluția sunt alegerile anticipatele

„Am încredere în români și în dreapta lor judecată. Politica înseamnă să facem compromisuri, nu să ne compromitem”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Adrian Veștea, apel către liberali, înainte de ședința în care se decide excluderea lui din PNL: „Suntem într-un moment de răscruce”
13:49
Adrian Veștea, apel către liberali, înainte de ședința în care se decide excluderea lui din PNL: „Suntem într-un moment de răscruce”
REACȚIE UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Csoma Botond: „Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL”
13:26
UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Csoma Botond: „Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL”
FLASH NEWS Bolojan sau Abrudean ar putea sesiza CCR în cazul lui Nicuşor Dan: „Pentru o conduită viitoare de urmat”
12:58
Bolojan sau Abrudean ar putea sesiza CCR în cazul lui Nicuşor Dan: „Pentru o conduită viitoare de urmat”
ULTIMA ORĂ Cătălin Predoiu, unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți PNL, dă semnalul ruperii de Bolojan: soluția ieșirii din impasul politic, instalarea Guvernului Veștea
12:28
Cătălin Predoiu, unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți PNL, dă semnalul ruperii de Bolojan: soluția ieșirii din impasul politic, instalarea Guvernului Veștea
REACȚIE Anamaria Gavrilă anunță că POT este dispus să poarte discuții cu Adrian Veștea: „România trebuie scoasă din blocaj”
12:16
Anamaria Gavrilă anunță că POT este dispus să poarte discuții cu Adrian Veștea: „România trebuie scoasă din blocaj”
REACȚIE Răzvan Dumitrescu comentează desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Sunt unele situații în care mă bufnește râsul”
12:09
Răzvan Dumitrescu comentează desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Sunt unele situații în care mă bufnește râsul”
Digi24
Adrian Veștea l-a sunat pe Ilie Bolojan. „Mi-am surprins şi familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Decizie oficială. 137 lei în plus la pensie, de la 1 iulie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Ar trebui ca femeile să-și adapteze exercițiile fizice la ciclul menstrual?
FLASH NEWS Marea Britanie interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 16 ani. Inclusiv chatbot-urile AI vor fi supuse unor restricții
14:21
Marea Britanie interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 16 ani. Inclusiv chatbot-urile AI vor fi supuse unor restricții
UTILE Cercetătorii reciclează telefoanele vechi și le grupează în „platforme de calcul” care funcționează ca un centru de date low-cost
14:14
Cercetătorii reciclează telefoanele vechi și le grupează în „platforme de calcul” care funcționează ca un centru de date low-cost
Stelian Ogică, despre nunta lui Fane Spoitoru din 2003: „Au fost foarte mulți invitați”
14:00
Stelian Ogică, despre nunta lui Fane Spoitoru din 2003: „Au fost foarte mulți invitați”
FLASH NEWS Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar avea România în negocierile de pace
13:54
Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar avea România în negocierile de pace
MARIUS TUCĂ SHOW Adina Alberts dezvăluie efectele-minune ale autofagiei. Cum declanșăm mecanismul prin care organismul s-ar putea vindeca miraculos
13:45
Adina Alberts dezvăluie efectele-minune ale autofagiei. Cum declanșăm mecanismul prin care organismul s-ar putea vindeca miraculos
CONTROVERSĂ Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”
13:25
Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe