Mesaj din PNL pentru Adrian Veștea. Emil Florian Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii: „Legitimitatea nu o primești de la nimeni”

Secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din partea PNL, Emil Florian Dumitru a declarat că susține actuala conducere a PNL și pe președintele Ilie Bolojan. Afirmațiile sale vin în contextul în care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele partidului, Adrian Veștea, pentru funcția de premier, fără a avea consultări cu formațiunea din Aleea Modrogan.

„Partidele nu mor atunci când pierd alegeri. Nu mor atunci când trec prin crize. Nu mor nici măcar atunci când ajung în opoziție. Partidele mor atunci când se prezintă cea mai mare impostură din politică, pretenția de a deveni profesorul unor valori pe care nu le-ai trăit niciodată”, a scris Emil Florian Dumitru pe pagina lui de Facebook.

Liberalii dau lecții despre „consecvență”

„Consecvența nu înseamnă să fii mereu în aceeași funcție. Consecvența înseamnă să rămâi același om atunci când funcția dispare. Iar aici se face diferența dintre caracter și oportunism. Și din acest motiv îl susțin pe Ilie Bolojan. Nu pentru că este infailibil. Nu pentru că politica ar trebui să graviteze în jurul unui singur om. Ci pentru că într-o lume politică în care mulți și-au construit cariera schimbând direcția după fiecare vânt favorabil, Ilie Bolojan și-a construit credibilitatea într-un mod mult mai greu, prin rezultate.

Iar în politică există un lucru pe care mulți încearcă să îl ascundă: Poți ocupa o funcție printr-un vot. Poți primi o poziție printr-o negociere. Dar legitimitatea nu o primești de la nimeni. O câștigi!”, a mai scris secretarul de stat.