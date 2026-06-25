Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, îl acuză pe președintele PNL, Ilie Bolojan, că „s-a dovedit un mincinos” și afirmă că după ce liderul liberalilor a declarat că este dispus să voteze un Guvern minoritar PSD, s-a răzgândit.

Numărul 2 din PSD, dezlănțuit la Ilie Bolojan

„Domnule Bolojan, V-aţi prezentat ca un om serios, riguros, scrupulos. În realitate, v-aţi dovedit un MINCINOS. L-aţi minţit inclusiv pe Preşedintele României. Iar faptele vorbesc de la sine”, a scris Claudiu Manda, într-un lung mesaj pe pagina sa de Facebook.

Secretarul general al PSD precizează că episodul 1 este când acesta a mers la consultările de la Palatul Cotroceni, cu „bună-credinţă”, spunând că o face pentru binele acestui popor.

„Aţi spus că veţi vota un guvern tehnocrat. Fără PSD. Aţi primit exact ce aţi cerut – domnul Tomac a fost de acord. Apoi v-aţi răzgândit. Aţi decis că nu vreţi nici secretari de stat, nici prefecţi politici. Din nou, aţi primit ce aţi cerut. Domnul Tomac a fost de acord.

Dar nici asta nu v-a fost suficient. Aşa că aţi căutat un nou pretext ca să nu vă ţineţi de cuvânt. Aţi spus că nu vă plac nominalizările, că sunt PSD-işti vopsiţi în guvern. Premierul desemnat a acceptat şi această condiţie. A spus că îi va schimba şi că aşteaptă propuneri de tehnocraţi de la dumneavoastră”, explică Manda.

El a spus că toată lumea i-a transmis lui Ilie Bolojan același lucru – „România are nevoie, cât mai repede, de un guvern stabil, pentru că fiecare zi de blocaj înseamnă întârzieri la PNRR, investiții amânate și o Românie care pierde credibilitate”.

„Și, cel mai important, același lucru vi l-au spus și românii. Cei pentru care trebuie să guvernăm. Peste 83% dintre români spun că direcția în care merge țara este greșită. Aproape 90% vor un guvern instalat cât mai repede și încetarea acestui scandal politic. Oamenii s-au săturat de blocaje, de scandal și de faptul că nivelul lor de trai s-a deteriorat. Nu mai aveați niciun motiv să spuneți nu. Așa că ați inventat altul. Ați spus că nu votați pentru că guvernul nu are susținere politică. De la cine nu avea susținere, domnule Bolojan? De la PSD? PSD nu a condiționat niciodată votul de funcții, ci de programul de guvernare. De la celelalte partide? Erau la masa negocierilor. Sau singurul om care nu și-a respectat propriul cuvânt erați chiar dumneavoastră?”, adaugă liderul social-democrat.

Manda vorbește și de marțea trecută, când Bolojan a fost din nou la consultări, tot de „bună-credință”, tot pentru „binele acestui popor”, și a declarat că este dispus să voteze un Guvern PSD.

„Aţi declarat că sunteţi dispus să votaţi un guvern PSD. Şi, din nou, v-aţi schimbat poziţia. Asta după ce aţi repetat, zile la rând, prin toate studiourile, că PSD şi Sorin Grindeanu trebuie să îşi asume guvernarea. Şi ce credeţi, domnule Bolojan? PSD şi-a respectat poziţia pe care o anunţase încă de la primele consultări. Domnul Sorin Grindeanu a anunţat după consultări că PSD, la fel ca prima dată, este pregătit să preia guvernarea. PSD şi-a respectat cuvântul. Ce aţi făcut dumneavoastră a doua zi, domnule Bolojan? Aţi schimbat din nou condiţiile. În numai câteva ore, aţi abandonat tot discursul pe care l-aţi susţinut în ultimele săptămâni. Aţi mers repede la Palatul Cotroceni şi aţi propus o rotativă. Adică, mai pe înţelesul tuturor, i-aţi cerut domnului preşedinte să nominalizeze un alt guvern – tot al dumneavoastră”, mai spune el.

Manda îl întreabă pe Bolojan cu ce voturi va trece un guvern al său

„Şi cu ce voturi îl veţi trece prin Parlament? Tot cu voturile PSD? Cu voturile acelui PSD căruia, până ieri, îi cereaţi să îşi asume guvernarea şi pe care astăzi îl chemaţi din nou să vă voteze? Cum puteţi cere din nou votul PSD, după ce PSD a spus foarte clar că nu votează un guvern din care nu face parte? Cu nişte voturi care vă sunt bune doar atunci când vă servesc interesul?”, subliniază Manda.

„Cine vă mai poate crede?”

„Domnule Bolojan, Există un tipar pe care românii îl văd deja. De fiecare dată cereţi ceva. Când ceilalţi acceptă, schimbaţi condiţiile. Iar apoi spuneţi că vina este a lor. De ce continuaţi să îi minţiţi pe români? De ce nu le spuneţi direct că vreţi un singur lucru? Nu un parteneriat între partide, ci dreptul de a decide singur. Aţi făcut asta în relaţia cu partidele. Aţi făcut-o la guvernare, unde ne-aţi ameninţat cu demisia ori de câte ori lucrurile nu ieşeau cum voiaţi dumneavoastră. Aţi făcut-o şi în partid, fluturând demisia celor care nu au fost de acord cu dumneavoastră. Cum puteţi pretinde ca toate partidele din coaliţie să facă doar ce vreţi dumneavoastră? Cine vă mai poate crede? Cum poate cineva să negocieze cu dumneavoastră dacă ceea ce spuneţi luni nu mai este valabil marţi?”, explică secretarul general al PSD.

PSD își respectă cuvântul, menționează Manda, și arată că, încă de la primele consultări, poziția PSD a fost că România are nevoie cât mai repede de un Guvern stabil.

„Spre deosebire de dumneavoastră, PSD își respectă cuvântul! Încă de la primele consultări, PSD a avut o singură poziție: România are nevoie cât mai repede de un guvern stabil. Singura preocupare a PSD a fost programul de guvernare și măsurile pentru români. Cine trebuie să vă mai explice că orice zi în care România nu are un guvern cu puteri depline este o zi în care pierdem bani din PNRR, investiții, credibilitate și șansa de a avansa în proiecte strategice precum aderarea la OCDE? Și încă ceva, domnule Bolojan… Nu vă deranjează că ați ajuns să stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion?”, mai scrie el.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat miercuri, după o întâlnire cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor, că sunt hotărâţi să îşi asume un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR, el precizând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni.