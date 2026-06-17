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Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, în videoconferință cu Oleksandr Syrskyi, omologul ucrainean. Ce au discutat cei doi

Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, în videoconferință cu Oleksandr Syrskyi, omologul ucrainean. Ce au discutat cei doi
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Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avut o convorbire cu omologul său ucrainean, generalul Oleksandr Syrskyi. Discuția a fost axată pe situația de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile acesteia pentru stabilitatea zonei.

Discuțiile au vizat contextul actual de securitate, cei doi oficiali analizând măsuri pentru îmbunătățirea capacităților de supraveghere și avertizare în Marea Neagră. Au vizat și discuții referitoare la consolidarea cooperării între structurile militare. Șeful Statului Major al Apărării a evidențiat necesitatea menținerii unui dialog constant și a schimbului de informații, pentru o evaluare corectă a situației din teren și o reacție adecvată la evoluțiile de securitate.

Mesajul notat de generalul Gheorghiță Vlad. Sursă foto: Facebook

Ce a transmis Șeful Statului Major al Apărării

„Am avut o convorbire în sistem videoconferință cu șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi.

În cadrul discuțiilor am analizat evoluțiile recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile acestora asupra stabilității regionale. Am abordat aspecte referitoare la evaluarea mediului de securitate, măsurile de creștere a capacității de monitorizare și avertizare, precum și modalitățile de consolidare a coordonării între structurile militare.

Am subliniat importanța menținerii unor canale permanente de comunicare și a schimbului de informații relevante pentru o înțelegere cât mai clară a situației operative, astfel încât deciziile și măsurile adoptate să răspundă eficient evoluțiilor din regiune.

Această convorbire se înscrie în seria contactelor periodice pe care le menținem la nivel militar, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al necesității unei coordonări eficiente în regiunea Mării Negre. România rămâne un aliat responsabil și un partener de încredere, preocupat de consolidarea securității și stabilității regionale”, a notat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei, pe contul oficial de Facebook.

Convorbirea are loc la circa 2 săptămâni după incidentul din Portul Constanța. Atunci, o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere. Kievul a precizat că aparatul și-a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc. Autoritățile ucrainene susțin că au informat partea română înainte de explozie, însă ministrul Radu Miruță a afirmat că avertizarea a fost transmisă cu foarte puțin timp înainte de incident.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto

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