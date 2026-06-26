Siegfried Mureșan se bucura de procesele lui Trump înainte de a fi reales președinte al SUA. Ce mesaj a postat în timp ce se afla la New York

O postare mai veche a lui Siegfried Mureșan despre Donald Trump, publicată în aprilie 2023, în contextul problemelor judiciare ale liderului american, arată că europarlametarul se bucura de procesele acestuia, înainte ca Trump să fie reales președinte al SUA.

În aprilie 2023, Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR, comenta pe Facebook despre Donald Trump și predarea acestuia procurorii americani. Din textul postat rezulta clar că europarlamentarul era mulțumit pentru ceea ce pățea atunci liderul american.

„De aici va pleca Donald Trump peste o ora pentru a se preda procurorilor americani.

Am trecut acum prin fața locuinței lui din New York.

În afara câtorva camere de televiziuni, oamenii din New York nu sunt interesați de subiect.

Oamenii din New York cred că justiția trebuie să își facă treaba în cazul oricărui presupus infractor, chiar și a unui fost președinte american. Așa e firesc”, afirma Siegfried Mureșan pe Facebook.

Siegfried Mureșan, propus de USR-PNL și UDMR pentru funcția de premier