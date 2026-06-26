Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR, a fost acuzat că a sunat la Budapesta pentru a interveni, astfel încât UDMR să nu voteze Guvernul Veștea.

Siegfried Mureșan a fost membru PDL și ulterior, PMP, acesta din urmă fiind partidul pe listele căruia a fost ales europarlamentar și de la care a plecat, în 2018, la PNL. El a lucrat în campania electorală a Elenei Băsescu și a susținut candidatura la prezidențiale a Elenei Udrea.

Mai mult, Horia Alexandru Cercel, fostul asistent europarlamentar al Elenei Băsescu, îi este și acum consilier la Parlamentul European, potrivit romaniacurata.ro.

Siegfried Mureșan, finanțat de afaceriști controversați

Chiar Elena Udrea și-a amintit că Siegfried Mureșan a fost recomandat de Elena Băsescu și susținut chiar de ea la europarlamentare, dar și că finanțarea ar fi venit de la Gheorghe Ștefan, condamnat în mai multe dosare: Microsoft, Poșta Română, respectiv finanțarea PDL, relatează sursa citată.

”Numirea sa (a lui Siegfried Mureşan -n.r.) pe liste eligibile PMP s-a făcut în timpul în care conduceam acest partid, din punctul meu de vedere nu a venit pe linie de servicii secrete, însă dânsului i-aş reproşa altceva. Faptul că a venit în partid pe loc eligibil, fără să depună nicun fel de muncă în folosul partidului, a venit la recomandarea Elenei Băsescu, a fost susţinut de mine, iar banii de campanie, de la Gheorghe Ştefan.

Ori, în condiţiile acestea, să ai tupeul să mergi acum cu un discurs aşa-zis anticorupţie şi pro Kovesi, arată mare ipocrizie a celor care sunt de partea sistemului astăzi. Nu poţi să ajungi europarlamentar cu susţinerea lui Băsescu, recomandat de Elena Udrea şi finanţat de Gheorghe Ştefan şi apoi să te dezici de aceştia şi să mergi cu discursul acesta pro Kovesi şi pro sistem decât dacă eşti un mare ipocrit”, spunea Elena Udrea, la Antena 3.

Fostul ministru al Turismului povestea și despre modul în care anumiți colegi de-ai ei au ales să facă politică.

„Dacă vă uitaţi la fostul PDL din care am făcut parte, în afară de câţiva care au mers cu mine la PMP, foştii mei colegi care au trecut de partea lui Iohannis sunt bine, vin la televizor şi o susţin pe Kovesi (…) Toţi cei din partidul lui Iohannis sunt protejaţi, iar discursul lor în favoarea doamnei Kovesi, în favoarea lui Coldea, nu e unul în care ei cred. Este un discurs care vine pe linie de partid şi ei trebuie să apere sistemul, pentru că sistemul îi apără pe ei”, a mai declarat Elena Udrea.

Cum l-au propulsat Serviciile în Politică pe Siegfried Mureșan

Adrian Rădulescu, fost parlamentar PDL, secretar de stat și consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, spunea și el, în 2018, cum a ajuns Siegfried Mureșan în partid.

„Nu l-am adus noi, l-au adus Serviciile și ni l-au băgat pe gât spunând că e mare român şi ni l-au băgat dar şi pe primul loc”, a fost răspunsul lui Adrian Rădulescu în legătură cu trecerea lui Siegfried Mureșan, de la PMP la PNL.

„Serviciile ne-au spus că e marele român care a lucrat în guvernul german, care are relații și care poate să ne reprezinte”, a susținut Rădulescu.

Siegfried Mureșan a fost stagiar la Bundestag și consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului German, Gunther Krichbaum. Oficialul german a divorțat și s-a căsătorit în 2010 cu românca Oana Paraschiva Harvalia, cel care a oficiat căsătoria fiind chiar Klaus Iohannis ca primar al Sibiului, relata presa locală.

Siegfried Mureșan pleda pentru mecanismul MCV, spunând într-un interviu din 2017 că „ajută oamenii cinstiţi, chiar dacă este un ghimpe pentru politicieni. MCV trebui să rămână în vigoare atâta vreme cât nu ne-am îndeplinit toate obiectivele şi atâta vreme cât progresul din Justiţie nu este ireversibil.”

România Curată scria totodată că Siegfried Mureșan nu ar avea cunoștințe în domeniul transporturilor, iar activitatea sa de europarlamentar referitoare la acest domeniu s-ar rezuma doar la o serie de declarații politice.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, punctele de cotitură din carieră

Liberalii Siegfried Mureșan și Adina Vălean au fost ultimele nominalizări ale României pentru funcția de comisar european, după ce fuseseră respinși candidații propuși de PSD, Rovana Plumb, Dan Nica și fusese vehiculat și numele lui Victor Negrescu.

,,Nici bine nu s-a instalat la Palatul Victoria și deja Guvernul Orban a anunțat (pe surse) că îl propune pe Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL (fost PMP), drept comisar european pentru portofoliul Transporturilor. Scrisoarea oficială urmează să fie trimisă în această seară sau mâine, după care Mureșan va trebui să se prezinte în fața Comisiei parlamentare pentru afaceri europene, așa cum scrie la art. 19 din Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene.,, scria, în 2017, romaniacurata.ro.

„Le mulțumesc președintelui Klaus Iohannis și prim-ministrului Ludovic Orban pentru nominalizarea mea la funcția de comisar european. Prioritatea mea este ca România să fie reprezentată cât mai bine în Uniunea Europeană” spunea Mureșan după anunțul nominalizării.

„Jocurile politice din România se fac la Berlin și Budapesta!

Jurnalistul Dan Andronic dezvăluie în Evenimentul Zilei de astăzi cum Siegried Mureșan s-a implicat în decizia UDMR de a nu sprijini Guvernul Veștean. Europarlamentarul PNL ar fi telefonat direct la Budapesta, acolo unde a solicitat ca noul premier, Peter Magyar, să intervină pe lângă liderii formațiunii etnicilor maghiari din România.

Într-o postare pe Facebook, Dan Andronic arată cum se fac jocurile în politică. „Rupeți-vă de iluzii!”, îndeamnă jurnalistul, care explică: „Jocurile nu se fac aici, în România”.

,,O sursă din politică îmi povestea cum Siegfried Mureșan (europarlamentar PNL) suna acum două seri la Budapesta ca să-l convingă pe Peter Magyar să transmită UDMR să nu susțină Guvernul Veștea.

Ceea ce s-a și întâmplat!

Cine este, de fapt, Siegfried Mureșan?

Un exemplu clasic de politician român ocrotit și promovat de nemți. Este una dintre cele mai cunoscute glume din Parlamentul European când vine vorba de delegația țării noastre: «Voi, când vă numărați, aveți un membru în minus și Germania unul în plus».

Este vorba, evident, despre Siegfried!, precizează, în postarea de pe Facebook, Dan Andronic.

Așadar, PNL se plânge de sistem, dar propune în fruntea Guvernului chiar un om al sistemului. Cel puțin asta reiese din toate datele publice existente despre Siegfried Mureșan.