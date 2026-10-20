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Sorin Grindeanu a anunțat care sunt prioritățile Guvernului Niculescu după votul Parlamentului

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat, într-o conferință de presă, principalele priorități ale partidului după votul de învestitură acordat de Parlament Guvernului Niculescu. Liderul social-democrat a anunțat că a solicitat o situație completă a finanțelor publice și a subliniat că bugetul României pentru 2027 trebuie să includă măsuri de sprijin pentru pensionari, mame și veterani.

Sorin Grindeanu și-a început discursul acuzând PNL și USR că au lăsat „gropi bugetare uriașe”și a spus că primul pas este ca românii să cunoască situația reală a finanțelor publice, după un an și jumătate de austeritate.

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„PNL și USR ne-au lăsat gropi bugetare uriașe. Primul pas este ca românii să știe adevărul. Au nevoie de acest lucru după ce un an de zile toată povara a fost pusă pe umerii românilor și a economiei naționale. Este simplu să te lauzi cu un deficit mic când tu nu ți-ai plătit facturile și când nu ai asigurat cheltuielile esențiale de funcționare ale statului până la sfârșitul anului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a precizat că partidul a solicitat o situație completă a finanțelor publice la finalul mandatului lui Ilie Bolojan, după care urmează o rectificare bugetară pentru asigurarea serviciilor esențiale.

„De aceea, Partidul Social Democrat a solicitat prezentarea unei situații complete a finanțelor publice la finalul mandatului domnului Ilie Bolojan”.

Grindeanu: „Trebuie pregătit bugetul pe anul 2027. Vom începe cu pensionarii, mamele și veteranii”

Un alt obiectiv vizează pregătirea bugetului pentru 2027. Potrivit lui Grindeanu, acesta trebuie să respecte angajamentele asumate de România și să corecteze o parte dintre măsurile pe care PSD le consideră nedrepte pentru populație.

„Al doilea pas este rectificarea bugetară, serviciile esențiale trebuie asigurate. Apoi, evident, trebuie pregătit bugetul pe anul 2027, un buget care să respecte, am spus și mai devreme în plenul reunit, care să respecte angajamentele asumate de România, dar în același timp să înceapă să corecteze parte dintre din nedreptățile făcute românilor. Și vom începe cu pensionarii, mamele și veteranii”.

„După un an de tăieri iraționale lumea nu mai are răbdare”

Grindeanu a susținut, totodată, că relansarea economiei reprezintă o condiție esențială pentru crearea resurselor necesare sprijinirii categoriilor vulnerabile. În acest sens, el a indicat creșterea producției, îmbunătățirea colectării veniturilor și reducerea cheltuielilor prin eficientizarea activității statului.

„Suntem absolut conștienți că după un an de tăieri iraționale, lumea nu mai are răbdare. De aceea, toți miniștrii PSD vor munci din prima zi pentru a schimba direcția țării”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

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