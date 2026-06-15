Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”

Rareș Bogdan a luat cuvântul în cadrul ședinței PNL din această seară. Europarlamentarul a făcut referire la situația economică actuală, precum și la „atacurile suburbane” la adresa lui Adrian Veștea. Gândul vă prezintă stenogramele.

Rareș Bogdan a făcut referire la situația economică românească, în prima parte a declarațiilor sale în cadrul ședinței PNL. El a susținut că „Horeca gâfâie din nou” și că nu ar exista om de afaceri care „să fie fericit” de starea economică prezentă. De altfel, a continuat cu poziția PSD-AUR și a menționat că România pare să accelereze către „o nouă Grecie”.

„Am fost concurent cu Adrian Veștea”

De altfel, Rareș Bogdan a avut o reacție acidă în ședința PNL, aducând în discuție atacurile la adresa lui Adrian Veștea, după ce a fost desemnat premier de Nicușor Dan.

„Horeca gâfâie din greu, economia… dacă cineva vine să ne spună că companiile o duc mai bine, se înșală. Nu cred că există om de afaceri să fie fericit de starea în care se află astăzi economia.

Am văzut foarte multe poziții interesante legate de cum să guverneze PSD cu AUR. Nu cred că cineva, vreodată, cineva din Franța să guverneze partidului domnului Macron cu Le Pen.

Am văzut foarte multă simpatie. Românii sunt schimbători. Dacă România nu cred că acolo pare că se duce, spre o nouă Grecie și o nouă scumpire pe val, nu cred că ne va ierta nimeni și ne va spune bravo vouă. În afara de modul în care manifestăm politicile economice, politicile pe care le promovăm, să înțelegem că există și puțină ideologie. Să înțelegem exact, nu vreau să fac pe Aristotel. Dar să ajungem la o ideologie să înțelegem ce sunt.

Să știm în ce direcție ne îndreptăm și din acest punct de vedere. Pentru că chiar dacă economia bate ideologia, dar este importantă și ideologia unui partid, modul în care se raportează la marile familii politice europene. Atât ieri, astăzi mai puțin, am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea. Am fost concurent cu Adrian Veștea. Nu pot să spun că am mare prietenie cu Adrian Veștea. Baronul ăsta a fost ales de 3 ori primar, în vot direct, nominal.

Acum să îl contești și să spui că Adrian Veștea nu e în regulă doar pentru că nu te are Ilie, care e problema? Nu e nicio problemă. De asemenea, aș vrea să înțeleg și eu. Am înțeles că 7 ani a fost rău pentru că ne-au obligat să guvernăm România”, a spus Rareș Bogdan în ședința PNL.