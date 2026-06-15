Prima pagină » Știri politice » Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”

Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rareș Bogdan a luat cuvântul în cadrul ședinței PNL din această seară. Europarlamentarul a făcut referire la situația economică actuală, precum și la „atacurile suburbane” la adresa lui Adrian Veștea. Gândul vă prezintă stenogramele.

Rareș Bogdan a făcut referire la situația economică românească, în prima parte a declarațiilor sale în cadrul ședinței PNL. El a susținut că „Horeca gâfâie din nou” și că nu ar exista om de afaceri care „să fie fericit” de starea economică prezentă. De altfel, a continuat cu poziția PSD-AUR și a menționat că România pare să accelereze către „o nouă Grecie”.

Stenograme din ședința PNL Rareș Bogdan, reacție acidă „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”

Rareș Bogdan

„Am fost concurent cu Adrian Veștea”

De altfel, Rareș Bogdan a avut o reacție acidă în ședința PNL, aducând în discuție atacurile la adresa lui Adrian Veștea, după ce a fost desemnat premier de Nicușor Dan.

„Horeca gâfâie din greu, economia… dacă cineva vine să ne spună că companiile o duc mai bine, se înșală. Nu cred că există om de afaceri să fie fericit de starea în care se află astăzi economia.

Am văzut foarte multe poziții interesante legate de cum să guverneze PSD cu AUR. Nu cred că cineva, vreodată, cineva din Franța să guverneze partidului domnului Macron cu Le Pen.

Am văzut foarte multă simpatie. Românii sunt schimbători. Dacă România nu cred că acolo pare că se duce, spre o nouă Grecie și o nouă scumpire pe val, nu cred că ne va ierta nimeni și ne va spune bravo vouă. În afara de modul în care manifestăm politicile economice, politicile pe care le promovăm, să înțelegem că există și puțină ideologie. Să înțelegem exact, nu vreau să fac pe Aristotel. Dar să ajungem la o ideologie să înțelegem ce sunt.

Să știm în ce direcție ne îndreptăm și din acest punct de vedere. Pentru că chiar dacă economia bate ideologia, dar este importantă și ideologia unui partid, modul în care se raportează la marile familii politice europene. Atât ieri, astăzi mai puțin, am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea. Am fost concurent cu Adrian Veștea. Nu pot să spun că am mare prietenie cu Adrian Veștea. Baronul ăsta a fost ales de 3 ori primar, în vot direct, nominal.

Acum să îl contești și să spui că Adrian Veștea nu e în regulă doar pentru că nu te are Ilie, care e problema? Nu e nicio problemă. De asemenea, aș vrea să înțeleg și eu. Am înțeles că 7 ani a fost rău pentru că ne-au obligat să guvernăm România”, a spus Rareș Bogdan în ședința PNL.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Bolojan îl somează public pe Veștea să-și depună mandatul de premier. Apelul lui Bolojan s-a lovit de un refuz imediat. Vezi replicile dintre cei doi
23:11
Bolojan îl somează public pe Veștea să-și depună mandatul de premier. Apelul lui Bolojan s-a lovit de un refuz imediat. Vezi replicile dintre cei doi
ULTIMA ORĂ PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
22:38
PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
FLASH NEWS Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
22:13
Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
STENOGRAME Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
22:04
Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
NEWS ALERT Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
21:37
Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
FLASH NEWS Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea: „Mai bine mai târziu decât niciodată”
21:08
Ponta aplaudă decizia PSD de a exclude USR dintr-un eventual Guvern Veștea: „Mai bine mai târziu decât niciodată”
Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Mesajul Simonei Halep după meciul oficial de retragere din tenis
ACTUALITATE Care e planul lui Nicușor Dan? Ion Cristoiu: „Dacă Veștea nu depune mandatul și se duce în Parlament, poate continua chiar dacă e exclus din partid”
23:30
Care e planul lui Nicușor Dan? Ion Cristoiu: „Dacă Veștea nu depune mandatul și se duce în Parlament, poate continua chiar dacă e exclus din partid”
LIFESTYLE Psihologii spun că oamenii care plâng în timpul certurilor nu sunt mai sensibili. Ce încearcă să facă, de fapt
23:02
Psihologii spun că oamenii care plâng în timpul certurilor nu sunt mai sensibili. Ce încearcă să facă, de fapt
ACTUALITATE România, în așteptare. Crin Antonescu: „Nu mai suport eterna căutare a unui Guvern de către Nicușor și nu mai suport bolojeniada din PNL
23:00
România, în așteptare. Crin Antonescu: „Nu mai suport eterna căutare a unui Guvern de către Nicușor și nu mai suport bolojeniada din PNL
ACUZAȚII Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus pentru sabotarea cablurilor submarine de telecomunicații către Estonia
22:44
Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus pentru sabotarea cablurilor submarine de telecomunicații către Estonia
MARIUS TUCĂ SHOW Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
22:34
Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
MEDIU „Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
22:24
„Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”

Cele mai noi

Trimite acest link pe