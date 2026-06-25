Traficul din centrul Capitalei, mutat înspre periferie. Ciprian Ciucu: „Șantierul este programat să fie deschis în 2028”

Ciprian Ciucu a oferit explicații după aprobarea a două PUZ-uri pentru noi drumuri menite să redirecționeze traficul din centrul Capitalei către periferie. Anunțul vine într-un context sensibil pentru primarul general al Municipiului București. Acesta este vizat de o anchetă DNA privind presupuse sponsorizări primite de la firme care ar fi beneficiat ulterior de facilități acordate de administrația locală.

Ciprian Ciucu anunță demararea documentațiilor urbanistice pentru Drumurile Radiale 9 și 10. Proiectele urmăresc redirecționarea traficului din centrul Capitalei către periferie și îmbunătățirea legăturilor cu Autostrada A0.

Noile artere vor conecta zonele Vidra și Măgurele cu principalele șosele din sudul Bucureștiului. Autoritățile vor pregăti și noi căi de acces acolo unde există această necesitate. PUZ-urile ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor, iar lucrările sunt programate să înceapă în 2028.

„Am semnat contractele pentru realizarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 și 10. Mergem, mai departe pentru a schimba paradigma de trafic din București.

Odată construite, acestea vor muta traficul traficul din centrul orașului spre periferie și vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0.

Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente. În plus, unde este nevoie, vom proiecta noi căi de acces.

Drumul Radial 9 – Sud Express va lega Vidra – Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Metalurgiei/Gara Progresul.

PUZ-ul va racorda artera cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și drumurile de legătură necesare în proximitate.

Drumul Radial 10 – Măgurele Expres va avea traseul Autostrada A0 – oraș Măgurele – Parc Industrial Măgurele – DNCB – Prelungirea Ferentari.

PUZ-ul va asigura conexiunea cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj, respectiv Șoseaua București Măgurele.

Cele două #PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar șantierul este programat să fie deschis în 2028”, a notat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar

Vă reamintim că în cursul zilei de 24 iunie 2026, Ciprian Ciucu s-a prezentat la Tribunalul București, după ce a contestat măsura controlului judiciar. Tribunalul a judecat contestația, în dosarul în care este acuzat de luare de mită, decizia fiind menținerea controlului judiciar. El fusese plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, la data de 18 iunie 2026.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto