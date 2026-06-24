Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Instanța i-a respins cererea

Primarul General, Ciprian Ciucu, rămâne cu măsura controlului judiciar, impusă de Direcția Națională Anticorupție. Tribunalul București a judecat contestația edilului, în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

„Mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu, la ieșirea de la instanță.

Ciucu a avut termen la Tribunalul București unde s-a judecat contestația sa în dosarul în care este acuzat de luare de mită. Primarul General a fost prezent la ședința Tribunalului București, care s-a desfășurat dimineață, la ora 8.00.

La ieșirea din Tribunalul București, Ciucu nu a vrut să facă declarații jurnaliștilor și a spus că se simte agresat.

„În momentul ăsta mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost plasat de DNA, sub control judiciar pentru 60 de zile, la 18 iunie. În cazul altor trei oameni de afaceri s-a dispus aceeași măsură.