Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Instanța i-a respins cererea

Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Instanța i-a respins cererea

Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Instanța i-a respins cererea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul General, Ciprian Ciucu, rămâne cu măsura controlului judiciar, impusă de Direcția Națională Anticorupție. Tribunalul București a judecat contestația edilului, în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

„Mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu, la ieșirea de la instanță.

Ciucu a avut termen la Tribunalul București unde s-a judecat contestația sa în dosarul în care este acuzat de luare de mită. Primarul General a fost prezent la ședința Tribunalului București, care s-a desfășurat dimineață, la ora 8.00.

La ieșirea din Tribunalul București, Ciucu nu a vrut să facă declarații jurnaliștilor și a spus că se simte agresat.

„În momentul ăsta mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost plasat de DNA, sub control judiciar pentru 60 de zile, la 18 iunie. În cazul altor trei oameni de afaceri s-a dispus aceeași măsură.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MEDIU Undă verde pentru construcția barajelor în zone protejate, după opoziția lui Nicușor Dan și a ONG-urile
18:48
Undă verde pentru construcția barajelor în zone protejate, după opoziția lui Nicușor Dan și a ONG-urile
FLASH NEWS Cine este deputatul care cere Guvernului să impună Comisiei Europene reducerea sau suspendarea cotelor de refugiaţi, ca în cazul altor state UE
18:35
Cine este deputatul care cere Guvernului să impună Comisiei Europene reducerea sau suspendarea cotelor de refugiaţi, ca în cazul altor state UE
REACȚIE Rareș Bogdan acuză PNL de ipocrizie: „Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”
18:06
Rareș Bogdan acuză PNL de ipocrizie: „Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”
FLASH NEWS Liderii PNL-USR-UDMR au avut nevoie de o zi întreagă ca să stabilească ce condiţii vor impune noului guvern în schimbul voturilor de învestire
17:46
Liderii PNL-USR-UDMR au avut nevoie de o zi întreagă ca să stabilească ce condiţii vor impune noului guvern în schimbul voturilor de învestire
DEZVĂLUIRI Accidentul grav al Elenei Ceaușescu, păstrat secret de regimul comunist. Cum s-a implicat presa internațională – DOCUMENT
16:59
Accidentul grav al Elenei Ceaușescu, păstrat secret de regimul comunist. Cum s-a implicat presa internațională – DOCUMENT
FLASH NEWS Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică. Președintele participă, joi, la Summitul Flancului Estic, care are loc în Polonia
16:50
Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică. Președintele participă, joi, la Summitul Flancului Estic, care are loc în Polonia
Mediafax
Koveși pierde lupta cu sistemul judiciar din Grecia. Recursul în scandalul mandatelor procurorilor, respins
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Schimbare MAJORĂ pentru șoferi. Limita de 130 km/h începe să dispară
Click
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cel mai bun loc pentru a căuta megastructuri extraterestre
ULTIMA ORĂ George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan
18:47
George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ George Simion explică, în exclusivitate la Gândul, de ce AUR nu a votat guvernul Veștea
18:30
George Simion explică, în exclusivitate la Gândul, de ce AUR nu a votat guvernul Veștea
FLASH NEWS Nicușor Dan a semnat legea prin care ajută apicultorii români. Câți bani se pot primi pentru fiecare stup de albine
18:12
Nicușor Dan a semnat legea prin care ajută apicultorii români. Câți bani se pot primi pentru fiecare stup de albine
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 25 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:04
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 25 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ENERGIE Rafinăria de petrol a Moscovei, grav avariată în urma unui atac cu drone ucrainene. Va putea relua producția petrolieră abia din 2027
17:59
Rafinăria de petrol a Moscovei, grav avariată în urma unui atac cu drone ucrainene. Va putea relua producția petrolieră abia din 2027
IMOBILIARE Faimoasa vilă „bunga-bunga” a lui Berlusconi a fost vândută. Ce sumă exorbitantă s-a plătit pentru „palatul“ dotoat cu un vulcan fals și o grotă în stil James Bond
17:55
Faimoasa vilă „bunga-bunga” a lui Berlusconi a fost vândută. Ce sumă exorbitantă s-a plătit pentru „palatul“ dotoat cu un vulcan fals și o grotă în stil James Bond

Cele mai noi

Trimite acest link pe