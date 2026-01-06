Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”

Președintele american Donald Trump a oferit marți propria sa versiune a unei conversații cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în urma căreia președintele francez ar fi fost obligat să accepte cerințele sale privind prețul medicamentelor.

Liderul de la Casa Albă a susținut că Emmanuel Macron a fost forțat să intre în discuții, deoarece Washingtonul a presat aliații să majoreze prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

Trump a făcut aceste declarații în timp ce critica ceea ce a descris ca fiind practici globale de stabilire a prețurilor inechitabile, care îi obligă pe consumatorii americani să plătească mult mai mult decât restul lumii.

„I-am spus lui Emmanuel Macron: «Ascultă, va trebui să crești un pic prețurile la medicamente. – Nu, nu, nu, nu vom putea face asta. – Da, o vei face, Emmanuel, 100%». Poți să-l scoți pe Emmanuel și să-l înlocuiești cu Lüdwig sau Hans sau oricine altcineva”, a spus Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.

Referindu-se la relațiile sale cu Franța, liderul de la Casa Albă a susținut că l-a confruntat direct pe președintele Macron în legătură cu costul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, precizând că Statele Unite plătesc „de 14 ori mai mult” decât alte țări pentru aceleași medicamente.

El a adăugat că SUA subvenționează efectiv prețuri mai mici în Europa și în alte regiuni ale lumii

„Emmanuel mi-a spus: «Donald, ai o înțelegere. Aș vrea să-mi măresc prețurile la medicamentele pe bază de rețetă cu 200% sau orice altceva. Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor.» Fiecare țară a spus același lucru”, a subliniat el.

