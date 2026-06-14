UDMR, luată prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea: „Kelemen Hunor nu a fost informat”

Purtătorul de cuvânt al UDMR, deputatul Csoma Botond, spune că liderii formațiunii politice au fost luaţi prin surprindere de decizia preşedintelui Nicuşor Dan privind desemnarea liberalului Adrian Veştea în funcţia de prim-ministru.

Botond a menționat că preşedintele Kelemen Hunor nu a fost informat despre această desemnare și că noua situație politică va fi discutată duminică după-amiaza în Consiliul Permanent al UDMR.

„Numirea noului candidat la funcţia de prim-ministru reprezintă o mişcare surprinzătoare din partea preşedintelui ţării; în această după-amiază vom discuta în cadrul Consiliului Permanent al RMDSZ despre situaţia creată”, afirmă Csoma Botond într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Parlamentarul UDMR consideră, totodată, că „ţara are nevoie cât mai curând posibil de un guvern cu puteri depline”. Formațiunea politică va anunța duminică seara cum se va poziţiona faţă de desemnarea liberalului Adrian Veştea în calitatea de premier.

„În ceea ce priveşte noul Guvern, este o analiză mult mai complexă”, spune el, arătând că în prezent nu se ajunge la formarea majorităţii şi „trebuie să mai discute cu georgiştii, cu şoşocarii care sunt prin Parlament”, a afirmat Csoma Botond într-o intervenţie la Digi 24.

El a mai spus că preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu a fost informat în prealabil despre această desemnare şi deci nu ştia despre ea.

„Am avut această speranţă, nu neapărat UDRM, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliţie, ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puţin poziţiile politice după ce Eugen Tomac nu strânge majoritatea”, a mai spus Csoma Botond.

Bolojan a convocat o ședință de urgență la PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică dimineaţă, că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea. „În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a subliniat preşedintele.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat, luni la ora 17:00, ședința a BPN pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid după ce desemnarea sa nu a trecut prin procesul decizional intern al PNL. Deputații, senatorii liberali, dar și primarii municipiilor și președinții de Consilii Județene care nu sunt membri BPN au fost invitați să participe.

Biroul Politic Național și Biroul Politic Executiv se întâlnesc mâine în Parlament, unde a avut loc și precedentul BPN, pentru a-l exclude pe Adrian Veștea, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, din partid. La ultima modificare a statutului PNL, una dintre prevederi a fost că un prim-vicepreședinte poate fi exclus printr-un congres extraordinar. Este nevoie, așadar, de o mobilizare statutară, de un congres extraordinar. La congres este necesar un vot de 50% +1.