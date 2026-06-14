Cum reacționează presa străină la rocada lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria. Veștea, „ultima carte” jucată pentru a salva stabilitatea țării

După o dimineață marcată de răsturnări dramatice la Palatul Cotroceni, presa internațională nu a întârziat să titreze rocada făcută de Nicușor Dan pentru postul de premier desemnat al României. Presa străină, atât din Occident, cât și din Rusia, nu a ezitat să scrie despre noul blocaj provocat de abandonul lui Eugen Tomac.

Jurnaliștii străini cataloghează decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza de urgență pe Adrian Veștea drept „ultima carte” jucată pentru salvarea stabilității politice din țară.

Agenții mari precum Reuters sau POLITICO notează că România traversează în prezent un blocaj politic sever după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a căzut. Mai mult, Bloomberg avertizează că această criză prelungită pune în pericol accesul țării noastre la miliardele de euro din fondurile PNRR și riscă să afecteze ratingul de țară, într-un moment în care deficitul României este enorm. Evenimentul nu a scăpat din vedere nici presei ruse, acolo unde Kommersant a ales să transmită mutarea politică a lui Nicușor Dan într-o manieră telegrafică, fără a aduce prea multe detalii.

Deși următoarele alegeri parlamentare vor avea loc în anul 2028, țara este la un pas de a organiza alegeri anticipate. Conform legislației, Nicușor Dan are dreptul la trei nominalizări de premier. Dacă niciuna dintre acestea nu primește votul în Parlament, atunci România trebuie să organizeze alegeri anticipate.

După ce l-a nominalizat pe liberalul Adrian Veștea, acesta are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern care să redreseze România. Publicațiile internaționale care au titrat mișcarea lui Nicușor Dan nu au omis să menționeze că, în ciuda bătăliei politice, țara noastră are cea mai mare inflație și cel mai mare deficit fiscal din UE.

Cele două nominalizări ale președintelui României pentru funcția de prim-ministru din această lună vin după un vot de neîncredere acordat în luna mai care a răsturnat guvernul condus de Ilie Bolojan.

Veștea, care a fost ministru al dezvoltării între 2023 și 2024, a precizat într-o declarație la Palatul Cotroceni că își dorește un „guvern politic care să întreprindă reforme reale și să mențină România pe o cale pro-occidentală”.