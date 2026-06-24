Va susține AUR învestirea unui Guvern Grindeanu în Parlament? Răspunsul lui George Simion, exclusiv la Gândul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a comentat anunțul făcut astăzi de Sorin Grindeanu, care a confirmat că în ședința PBN s-a votat în unanimitate ca Partidul Social Democrat să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.

Simion anunță în ce condiții ar putea sprijini guvernul monocolor PSD

Simion a dezvăluit că singura înțelegere pe care a avut-o cu PSD a fost cea pentru moțiunea de cenzură. Fostul candidat la prezidențiale a menționat că va fi greu, ”aproape de imposibil”, ca AUR să susțină un guvern monocolor PSD, pentru că AUR își dorește să aibă reprezentare parlamentară și guvernamentală în măsura ponderii sale.

”(n.r. despre Sorin Grindeanu și înțelegerea de la moțiune, dacă a vorbit cu el pentru o înțelegere pe mai departe) Nu, nu a dorit acest lucru. Eu n-am ce să-i reproșez din punctul ăsta de vedere. Pot să-i reproșez doar că persistă în această idee că doar cu USR și UDMR poate să facă guvern. Succes. Și mai pot să-i transmit doar că, dacă într-adevăr i-a transmis lui Gigi Becali că i-aș fi promis eu lui Nicușor Dan, eu nu i-am transmis nimic lui Nicușor Dan. N-am nicio obligație nici față de Grindeanu, nici față de Nicușor Dan

”( n.r. În ce condiții ar fi de acord să sprijine acest guvern monocolor) Sunt din ce în ce mai greu de îndeplinit aceste condiții, aproape de imposibil, pentru că dacă îți începi ziua rău, spunând că nu AUR, după care să vii să ceri voturile AUR, nefăcând-o în prima zi, așa cum nici Vestea nu a făcut…

Guvern monocolor nu se poate. Nu poți cere din partea unui partid cum este AUR să nu aibă reprezentare parlamentară și guvernamentală în măsura ponderii sale”, a declarat George Simion.

Întrebat dacă ar participa la spijinirea guvernului monocolor PSD doar în condițiile în care AUR ar intra cu miniștri la guvernare, Simion a declarat că aceasta este cea mai logică variantă, însă obiectivul politic al partidului sunt alegerile anticipate.

”(Ați putea participa la sprijinirea acestui guvern doar dacă ați intra cu miniștri la guvernare?) Este cât se poate de logic, dar nu este o ipoteză care să stea în picioare în acest moment. Obiectivul nostru politic sunt alegerile anticipate. Faptul că stăm și dialogăm… noi vom sta de vorbă cu toată lumea”, a declarat Simion.