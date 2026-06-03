Vicepreședintele Parlamentului European: România are nevoie „urgent” de un Guvern. Ce spune despre varianta Eugen Tomac

România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline pentru a gestiona implementarea PNRR, provocările economice și nemulțumirile sociale generate de reforma salarizării, a declarat miercuri vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu.

„Am văzut astăzi în stradă zeci de mii de români”

Europarlamentarul PSD a cerut desemnarea rapidă a unui premier și a reluat criticile la adresa politicilor economice promovate de Ilie Bolojan.

„Avem nevoie rapid de un guvern, pentru că România trebuie să adopte o serie de decizii care privesc implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, măsuri pentru stimulare economică și, în același timp, trebuie să gestionăm presiunea socială generată de acel anunț privind Legea salarizării unitare. Am văzut astăzi în stradă zeci de mii de români care au protestat pentru că nu sunt de acord cu această propunere legislativă și care vor dialog”, a declarat Victor Negrescu la Europa FM.

De altfel, vicepreședintele PE a avertizat în repetate rânduri că, în contextul tergiversării numirii unui premier care să pună capăt situației de interimat a Executivului, România riscă să piardă între 10 și 15 miliarde de euro din PNRR.

„Este foarte gravă situația și există o șansă pe care riscăm să o ratăm”, a declarat Negrescu la finalul lunii mai.

Vicepreședintele PE așteaptă de la președinte o propunere de premier până la finalul săptămânii

Negrescu a spus că se așteaptă ca președintele României să vină, până la finalul săptămânii, cu o propunere de premier, astfel încât să înceapă negocierile politice.

„Eu mă aștept ca până la finalul acestei săptămâni președintele României să iasă cu o propunere de prim-ministru, să începem negocierile politice”, a afirmat europarlamentarul PSD.

El a susținut că PSD a sprijinit anterior guvernarea și mai multe proiecte în Parlament, dar că propunerile social-democraților nu ar fi fost ascultate de Ilie Bolojan.

În ce privește așteptările privind nominalizarea, Negrescu crede că „ar fi o abordare greșită să formăm o viitoare guvernare pornind de la nume”. Abordarea corectă este, în opinia sa, cea axată pe proiect. Iar proiectul, adaugă vicepreședintele PE este finalizarea PNRR și aderarea României la OCDE.

Legat de o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac, europarlamentarul spune că „este probabil, nu știm foarte clar dacă el va fi cel nominalizat.”

Negrescu: Creșterea TVA, asumată „pe persoană fizică” de Bolojan

Europarlamentarul PSD a criticat și decizia de creștere a TVA, despre care a afirmat că a fost asumată de Ilie Bolojan și că a dus la probleme economice și la scăderea consumului.

„Noi am acceptat o măsură cu care nu am fost niciodată de acord: creșterea TVA, care a condus la multe probleme pe zona economică și la o scădere a consumului. A fost o propunere asumată pe persoană fizică de Ilie Bolojan. Deși președintele României a spus altceva, PSD a spus altceva, experți în economie au spus altceva, Ilie Bolojan a spus: dacă vreți să fiu premierul țării, trebuie să creștem TVA. A crescut TVA și vedem consecințele”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu a mai spus că România a intrat în recesiune, deși premierul demis a susținut că nu se va întâmpla asta și că IMM-urile au fost afectate de „suprataxare”.