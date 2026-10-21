Victor Ponta, apel la PSD și PNL să voteze proiectul de lege pentru scăderea impozitului pe dividende: Doar AUR a fost „pentru”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a făcut apel la PSD și PNL să voteze proiectul de lege pentru scăderea impozitului pe dividente, după ce proiectul inițiat de parlamentarii AUR a primit 24 de voturi pentru, 17 împotrivă și 53 de abțineri, miercuri, la Senat.

Senatul a respins proiectul privind impozitul pe dividende, miercuri

Cota de impozitare a fost majorată de la 8% la 10% începând cu 1 ianuarie 2024, în timpul guvernării Marcel Ciolacu, iar, ulterior, Guvernul Bolojan a crescut impozitul la 16%, începând cu 1 ianuarie 2026.

Propunerea supusă miercuri votului în Senat urmărea revenirea la nivelul de 8%, însă inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi, în condițiile în care cele mai multe abțineri au venit din partea parlamentarilor PSD, USR și UDMR.

Parlamentarii AUR, inițiatorii proiectului, au susținut că impozitarea mai ridicată a dividendelor descurajează investițiile și îi determină pe antreprenori să păstreze banii în companii, în loc să îi reinvestească sau să îi introducă în circuitul economic.

Victor Ponta, apel la PSD și PNL să voteze proiectul de lege pentru scăderea impozitului pe dividende

Ponta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a făcut apel la PSD și PNL să voteze proiectul de lege. Fostul premier al României a transmis că, atunci când proiectul va ajunge la Camera Deputaților, UPR va vota ”pentru”.

”Prin Ordonanța nr. 50 din 2015, am redus impozitul pe dividende la 5%. A fost o măsură economică extraordinar de benefică pentru firmele românești, dar și pentru bugetul de stat: în 2016, s-au încasat efectiv mai mulți bani cu o cotă de 5% decât se încasau anterior cu 16%, iar evaziunea fiscală a dispărut!

Între timp, impozitul pe dividende a crescut la 8%, apoi la 10% și a ajuns din nou la 16%! Firmele românești au ajuns să nu mai distribuie dividende, iar Guvernul să încaseze din ce în ce mai puțin!