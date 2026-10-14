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Ponta compară situația din 2015 a Șantierului Naval Mangalia cu cea actuală: „Fritz și Rheinmetall sunt fericiți!”

Ponta compară situația din 2015 a Șantierului Naval Mangalia cu cea actuală: „Fritz și Rheinmetall sunt fericiți!”
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Victor Ponta critică vânzarea Șantierului Naval Mangalia către compania germană Rheinmetall și îi acuză pe reprezentanții USR că prezintă drept o salvare a obiectivului industrial o operațiune care ar fi dus la pierderea controlului statului român. Într-o postare pe Facebook, fostul premier compară situația șantierului din 2015 cu cea actuală și invocă reducerea drastică a numărului de angajați.

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„În 2015, pe vremea lui Ponta, la Șantierul Naval Mangalia erau 2.580 de români angajați direct și aproape 10.000 de oameni în activități conexe! Statul român avea 51% din acțiuni!”, a scris fostul premier.

În continuarea mesajului, Ponta a criticat situația actuală a șantierului și rolul responsabililor politici în tranzacție.

„Pe vremea lui Miruță, mai sunt 100 de oameni la pază și conservare! Și statul român a rămas cu zero acțiuni! Fritz și Rheinmetall sunt fericiți!”, a afirmat acesta.

Fostul premier și-a încheiat postarea cu un atac la adresa USR: „USR-iștii au impresia că, dacă urlă cu nesimțire, românii nu se prind cum i-au vândut străinilor pe degeaba! Hai sictir!”.

Șantierul a fost adjudecat pentru 138 de milioane de euro

Reacția lui Ponta vine după ce, pe 9 octombrie, Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat licitația pentru activul funcțional al Șantierului Naval Mangalia, organizată de lichidatorul judiciar CITR. Prețul de adjudecare a fost de aproximativ 138 de milioane de euro, fără TVA, după patru încercări anterioare de vânzare fără rezultat.

Vânzarea a avut loc după ce compania Damen Shipyards Mangalia a intrat în faliment, în urma respingerii planului de reorganizare. Șantierul acumulase dificultăți financiare și datorii importante, iar procedura de lichidare a deschis calea valorificării activelor sale.

Înainte de faliment, structura acționariatului Damen Shipyards Mangalia era împărțită între statul român, prin Șantierul Naval 2 Mai, care deținea 51%, și grupul olandez Damen, cu 49%.

Trebuie făcută însă o distincție juridică: licitația a vizat activul funcțional al șantierului, nu vânzarea directă a acțiunilor societății. Afirmația lui Ponta că statul a rămas „cu zero acțiuni” exprimă poziția sa privind pierderea controlului efectiv asupra obiectivului industrial, dar nu descrie, în sens strict, obiectul juridic al licitației.

Patru nave militare, în centrul disputei politice

Tranzacția este legată și de contractele de înzestrare a Forțelor Navale Române finanțate prin programul european SAFE. Divizia navală a Rheinmetall este indicată pentru proiecte care vizează construirea a două nave de patrulare maritimă și a două vedete de intervenție pentru scafandri, cu o valoare cumulată estimată la 920 de milioane de euro, fără TVA.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că modernizarea șantierului și construirea navelor la Mangalia pot permite reluarea activității și salvarea unei capacități industriale strategice. La rândul său, conducerea CITR a prezentat vânzarea drept o oportunitate pentru continuitatea activității și pentru redeschiderea perspectivelor economice ale șantierului.

În schimb, Victor Ponta contestă modul în care autoritățile prezintă rezultatul tranzacției și pune accentul pe pierderea locurilor de muncă, diminuarea rolului statului și faptul că vânzarea activului are loc în cadrul procedurii de lichidare.

Disputa rămâne atât economică, privind viitorul șantierului și al angajaților, cât și politică. Autoritățile vorbesc despre posibilitatea reluării producției, în timp ce Ponta acuză pierderea controlului românesc asupra unui activ industrial important.

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