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Victor Ponta acuză USR că a „salvat” Șantierul Naval Mangalia pentru Germania: „România avea 51%, acum are 0%”

Andrei Rosz
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Victor Ponta critică atitudinea USR în scandalul Șantierului Naval Mangalia. Fostul premier îl acuză pe Dominic Fritz că a depășit orice limită.  Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Nici Băsescu, în vremurile lui de aur, nu vorbea ca Dominic Fritz”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta l-a acuzat pe Dominic Fritz că a „salvat” Șantierul Naval Mangalia pentru Germania, nu pentru români. Acesta afirmă că România avea 51% acțiuni în Șantierul Naval Mangalia, iar acum are 0%. Politicianul precizează că cele 138 de milioane de euro pe care i-a plătit Rheinmetall pentru acțiuni sunt din banii românilor din SAFE.

„Fritz cu ăștia ai lui de la USR, ei mai au de jegmănit ceva. Ai văzut că au salvat Șantierul Naval Mangalia? Eu recunosc că în 35 de ani nu am mai văzut ceva în stilul ăsta. Nici Băsescu în vremurile lui de aur nu vorbea ca Fritz. Deci a ieșit Fritz și a zis că el a salvat șantierul Mangalia. Întrebarea mea era: L-a salvat pentru Germania? Că România avea 51% și acum are 0%. Ăia 138 de milioane obținuți de la Rheinmetall sunt dați din banii noștri de la SAFE. Și ăia 138 de milioane nu se duc la statul român, se duc la alți șmecheri.”, menționează fostul premier. 

„USR mai are ceva de jegmănit”

Politicianul critică dur atitudinea lui Fritz și a partidului USR. Acesta susține că niciun președinte al României, nici măcar Traian Băsescu nu a avut „un sfer din nesimțirea” lui Fritz.

„A ieșit pe Facebook să scrie: Noi, USR-iștii, am salvat șantierul naval. În sensul în care ne-ați furat șantierul voi, USR-iștii, și l-ați dat lui Rheinmetall pe banii noștri. Nu am cunoscut niciun politician călugăr sau călugăriță. Dar nici cu atâta nesimțire, să te scuipe în față… Adică în timp ce îți fură ceasul să îți spună că, de fapt, ți-a rezolvat o problemă, că te durea mâna din cauza ceasului și d-aia ți l-a furat. Fritz este ceva incredibil, nici Klaus, nici Iliescu, nici Constantinescu, nici măcar Băsescu nu au avut un sfert din nesimțirea lui.”, afirmă Ponta.

Ce s-a întâmplat la Șantierul Naval Mangalia?

Rheinmetall, gigantul german din industria de apărare, a cumpărat, pe 9 octombrie 2026, Șantierul Damen Mangalia pentru 138 de milioane de euro. În luna aprilie a acestui an, șantierul a intrat în faliment, după ce, în iunie 2024, intrase în insolvență. Creditorii au respins planul de reorganizare propus, iar Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea accelerată a activelor. Procedura de licitație a fost reluată de mai multe ori.

Inițial, s-a plecat de la un preț de pornire de circa 184 de milioane de euro, numai că niciun cumpărător nu s-a arătat interesat. În astfel de condiții, pragul a fost redus la 138 de milioane de euro. Reducerea de 46 de milioane a făcut ca Rheinmetall să devină noul proprietar al Șantierului Naval Mangalia. Șantierul pe care olandezii de la Damen l-au vândut nemților de la Rheinmetall are o importanță strategică majoră pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Ce a declarat Dominic Fritz despre Șantierul Naval Mangalia?

Preşedintele USR a afirmat vineri seară, pe Facebook, că miniştrii USR Radu Miruţă şi Irineu Darău „au reuşit ceea ce PSD-iştii spuneau că e imposibil”, respectiv salvarea Şantierului Naval Mangalia-2 Mai.

„Şantierul era împins spre faliment, iar soluţia pregătită înainte ca Radu să ajungă ministru era să fie vândut pentru doar 10 milioane de euro. A ieşit în faţa oamenilor şi le-a cerut să aibă încredere, că putem salva şantierul. Radu şi Irineu au făcut un plan: au introdus şantierul în programul SAFE, i-au adus comenzi şi i-au redat valoarea. Astăzi, procedura de adjudecare s-a încheiat la 138 de milioane de euro. Nu la 10 milioane, cum voiau PSD-iştii (…) Urmează şi urlete că «ne-am vândut străinilor», dar numai trădare nu poţi numi salvarea unui şantier românesc de la dispariţie, cu investiţii şi comenzi pentru Armata Română. Miniştrii USR le strică combinaţiile şi le mai şi demontează minciuna că toate partidele sunt la fel şi că nimic nu se poate schimba. Ba se poate! Radu şi Irineu au demonstrat-o şi îi felicit pentru asta”, a mai transmis Fritz. 

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